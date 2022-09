LA PRINCESSE Anne est la fille unique de feu la reine et du prince Philip et a la réputation d’être l’une des membres de la famille royale les plus travailleuses.

Aussi connue sous le nom de princesse royale, Anne a marqué l’histoire royale en rejetant les titres royaux pour ses deux enfants – Zara Tindall et Peter Phillips et en les élevant comme des citoyens privés à la place.

Qui sont les enfants de la princesse Anne ?

La princesse Anne a deux enfants, Peter et Zara, avec son ex-mari, le capitaine Mark Phillips.

Ni Zara ni Peter n’ont assumé de fonctions royales parce qu’Anne a refusé des titres pour eux, ce qui signifie qu’ils n’ont aucun statut officiel de HRH.

Anne a eu ce choix parce que la tradition royale veut que seul le père puisse transmettre son titre, puisque Mark Phillips était un roturier qu’il n’avait aucun titre à conférer.

Pierre Phillips

Peter et sa mère la princesse Anne ensemble au Derby d’Epsom 2022 pour le jubilé de platine Crédit : PA

Le premier né est Peter, qui est maintenant 18e sur le trône.

Le 15 novembre 1977, la reine a accueilli son premier petit-enfant et le premier petit-enfant légitime du monarque à naître sans titre depuis plus de 500 ans.

Peter a suivi les traces de son grand-père, le prince Philip, et a fréquenté la Gordonstoun School en Écosse, où il est devenu préfet en chef.

Il a un vif intérêt pour le sport et est diplômé de l’Université d’Exeter avec un diplôme en sciences du sport – il a également joué pour l’équipe de la ligue de rugby.

Au fil des ans, il a travaillé pour Jaguar, Williams racing, Royal Bank of Scotland et, plus récemment, Sports Entertainment Limited (SEL) UK.

En 2003, Peter a rencontré la Canadienne Autumn Kelly et ils se sont mariés le 17 mai 2008.

Ensemble, ils ont deux enfants, les premiers arrière-petits-enfants de la reine – Savanah, née en 2010, et Isla, née en 2012.

Le couple s’est séparé en 2019 puis a réglé son divorce en juin 2021.

Un peu moins d’un an plus tard, en janvier 2022, Peter a présenté la reine à sa nouvelle petite amie Lindsay Wallace.

Zara Tindal

Zara avec son mari Mike Tindall à Royal Ascot en 2022 Crédit : Getty

Suivant les traces de sa mère, Zara Tindall, qui a également concouru en tant qu’olympienne.

La passionnée d’équitation est née le 15 mai 1981 et a été nommée Zara à la suggestion de son oncle le prince Charles.

Comme son frère, elle a étudié à l’Université d’Exeter et s’est engagée dans une multitude de sports, dont le hockey et la gymnastique.

Zara a obtenu son diplôme de kinésithérapeute avant de poursuivre une carrière dans les sports équestres.

Elle a participé aux Jeux olympiques de 2012 et a remporté une médaille d’argent dans l’épreuve par équipe, après deux tentatives avortées de compétition.

En 2019, elle a été nommée directrice non exécutive de l’hippodrome de Cheltenham et a continué à concourir sur le circuit équestre mondial.

Au cours de sa campagne gagnante de la Coupe du monde 2003, le joueur de rugby Mike Tindall a rencontré Zara et les deux se sont bien entendus.

Ils se sont fiancés sept ans plus tard avant de se marier le 30 juillet 2011 à Édimbourg, en Écosse.

Le 17 janvier 2014, les Tindall ont accueilli leur première fille, Mia Grace, puis quatre ans plus tard, Lena Elizabeth est née le 18 juin 2018 et Lucas Philip est arrivé le 21 mars 2021.

Qui est le mari de la princesse Anne, Timothy Laurence ?

Le vice-amiral Sir Timothy Laurence a rencontré la princesse Anne alors qu’il travaillait comme écuyer de la reine Crédit : PA

Le vice-amiral Sir Timothy Laurence est né à Camberwell, Londres, le 1er mars 1955.

Il a travaillé pour la Marine à divers postes de 1973 à 2010, date à laquelle il a pris sa retraite.

Entre octobre 1986 et septembre 1989, Sir Laurence était l’écuyer de la reine, où il rencontra la princesse Anne.

Un écuyer est un accompagnateur personnel pour un membre de la famille royale ou quelqu’un de haut rang, historiquement responsable de ses chevaux.

La princesse Anne et Sir Laurence se sont mariés en décembre 1992 lors d’une cérémonie dans une église près de Balmoral en Écosse.

Qui est l’ex-mari de la princesse Anne, Mark Phillips ?

Mark et Anne se sont mariés en 1973 et ont été ensemble pendant 16 ans Crédit : Times Newspapers Ltd

Tout comme Anne, le capitaine Mark Phillips est un athlète olympique et a remporté des médailles d’or et d’argent dans des épreuves équestres par équipe à Munich et à Séoul.

Le capitaine Phillips, né le 22 septembre 1948, travaille toujours comme une figure de proue dans les cercles équestres britanniques.

Lui et la princesse Anne se sont mariés le 14 novembre 1973 à l’abbaye de Westminster, après s’être rencontrés grâce à leur intérêt commun pour les chevaux.

Le mariage est devenu difficile et le couple a rarement été vu en public ensemble et on pensait qu’il était impliqué dans des affaires extraconjugales.

En 1989, ils se sont séparés mais n’ont finalisé le divorce qu’en 1992 – après quoi Anne a épousé Timothy Laurence.

Phillips est également passé à autre chose, épousant Sandy Pflueger, une autre équestre.

En 1997, le couple a eu une fille, Stéphanie.

Après 15 ans ensemble, le couple a divorcé et Mark a commencé à sortir avec la cavalière américaine Lauren Hough.