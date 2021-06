KATE Bolduan est une journaliste de diffusion pour CNN basée à New York.

Elle est actuellement l’animatrice de At This Hour avec Kate Bolduan et précédemment pour le programme CNN State of America avec Kate Bolduan sur CNN International.

Kate Bolduan et ses deux filles

Qui est le mari de Kate Bolduan, Michael David Gershenson ?

Bolduan a épousé Michael David Gershenson en 2010.

Gershenson est directeur chez The Carlyle Group, qui se spécialise dans les transactions immobilières d’entreprise.

Kate Bolduan et son mari Michael David Gershenson Crédit : Getty

Les 40 transactions de Gershenson au Carlyle Group ont totalisé 2 milliards de dollars.

Lui, comme Bolduan, est diplômé de l’Université George Washington.

Qui sont les enfants de Kate Bolduan ?

Bouldan et son mari ont deux filles ensemble : Cecelia Gershenson et Delphine Gershenson.

Née en septembre 2015, Cecelia a six ans. Delphine, née en décembre 2017, a quatre ans.

Bouldan partage toujours de doux clichés de la famille sur les réseaux sociaux,

Que fait Kate Bolduan au travail ?

En 2007, Bouldan a obtenu un emploi chez CNN en tant que correspondant de presse pour CNN NewsSource.

Elle est diplômée de l’Université George Washington en 2005, et elle a été summa cum laude et membre de Phi Beta Kappa.

Elle a également été co-présentatrice d’émissions telles que State of America avec Kate Bolduan sur CNN International, New Day et The Situation Room.

Kate Bolduan est correspondante de presse Crédit : Getty

Lorsque Kate Bolduan est devenue l’animatrice de À cette heure avec Kate Bolduan, elle est devenue la plus jeune présentatrice d’une émission matinale de l’histoire.

Elle avait 29 ans lorsqu’elle a obtenu le poste.

Après une brève interruption, l’émission est revenue sur CNN en avril 2021.