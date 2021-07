Qui sont les enfants de John McCain ? – Le soleil

JOHN McCain n’était pas seulement un sénateur et un héros de guerre, mais aussi un père de famille aimant.

Voici ce que nous savons des enfants du républicain et de l’héritage qu’il a laissé.

John McCain a eu sept enfants au cours de ses deux mariages Crédit : Getty – Contributeur

Qui sont les enfants de John McCain ?

John McCain a eu quatre enfants biologiques sur deux mariages – Sidney, Meghan, Jack et Jimmy.

L’ancien combattant américain a également adopté sa première épouse Carol, ses deux fils, Doug et Andy.

Sidney est sa fille biologique aînée qu’il a eue avec Carol.

Il a ensuite adopté Meghan, Jack et Jimmy avec sa deuxième épouse, Cindy, et a ensuite adopté un bébé du Bangladesh appelé Bridget.

Qui est Meghan McCain ?

L’enfant la plus connue de McCain est Meghan McCain qui est connue pour ses apparitions à la télévision.

Meghan est l’enfant aîné que John a eu avec sa seconde épouse Cindy.

Elle est une ancienne collaboratrice de Fox News et a co-animé le talk-show américain The View.

Elle a quitté Fox News après septembre 2017, un peu plus de deux ans après avoir signé avec le réseau.

Meghan a annoncé sa démission de The View le 1er juillet 2021 après s’être affrontée à plusieurs reprises avec ses co-stars.

La femme de 36 ans avait encore deux ans sur son contrat.

Meghan a rejoint le casting de The View en octobre 2017 et était à l’antenne depuis un total de quatre saisons.

Meghan a partagé la dernière photo connue de son père sur Twitter le jour de la fête des pères Crédit : Twitter

Qui est Jack McCain ?

John « Jack » Sidney McCain IV, 34 ans, est le fils biologique aîné de John.

Il est lieutenant de vaisseau et pilote d’hélicoptère et pilote des MH-60 Seahawks depuis 2011.

Il est marié à la capitaine de réserve de l’Air Force Renee Swift et ils ont eu un fils ensemble en 2016.

Qui est Jimmy McCain ?

James « Jimmy » McCain, 32 ans, est le plus jeune fils de John McCain.

Il était membre du Corps des Marines des États-Unis et a effectué deux tournées en Irak.

Jimmy était si jeune lorsqu’il s’est enrôlé dans les Marines, sa mère, Cindy, a dû donner son consentement pour qu’elle, alors âgée de 17 ans, s’engage.

Il a également servi en Afghanistan.

Il a eu trois enfants biologiques et une fille adoptive avec sa deuxième épouse Cindy Crédit : AP : Presse associée

Qui est Bridget McCain ?

Cindy et John ont adopté Bridget, aujourd’hui âgée de 29 ans, d’un orphelinat au Bangladesh.

Elle a été adoptée par les Sœurs de la Charité du foyer pour enfants Mère Teresa, où des religieuses et des travailleurs étrangers s’occupent des enfants.

John a déclaré à propos de son adoption : « C’était principalement l’idée de ma femme, Cindy. Elle était au Bangladesh et elle et une partie du personnel médical ont visité l’orphelinat de Mère Theresa pour essayer d’aider les enfants là-bas.

Il y avait là deux petites filles. L’un avait un problème cardiaque, l’autre une grave fente palatine. Cindy était très préoccupée par leur capacité à survivre et leur besoin de soins médicaux, alors elle a décidé de les amener ici pour un traitement médical.

Elle est tombée amoureuse d’eux deux. Nous avons décidé d’adopter Bridget. Deux de nos amis proches ont adopté Mickey, l’autre enfant.

Qui est Sidney McCain

John et Carol McCain ont eu leur fille aînée Sidney en 1966.

C’était juste un an avant que son avion ne soit abattu au-dessus du Vietnam.

À son retour en 1973, sa fille ne se souvenait pas de lui.

« Je me souviens que mon père me serrait juste et ne voulait pas me laisser partir », a déclaré Sidney au New York Times en 2007.

« C’était très écrasant à l’époque. »

Cadre musical et démocrate enregistré de longue date, Sidney aurait été la plus disparate politiquement de son père.

Qui est Doug McCain ?

Douglas McCain, 60 ans, est le fils aîné de Carol, la première épouse de John McCain, issu de son premier mariage.

Après le mariage, il a rapidement adopté Doug et son frère Andy.

Doug est devenu pilote dans la Marine et sert maintenant de capitaine pour American Airlines.

Qui est Andy McCain ?

Andrew McCain, 58 ans, était le plus jeune fils du premier mariage de Carol.

Après avoir obtenu un baccalauréat ès arts en mathématiques et un MBA de Vanderbilt, Andy a commencé à travailler pour Hensley Beverage Company.

La société a été fondée en 1955 par le père de la seconde épouse de John, Cindy, Jim Hensely ; et Andy y a été cadre pendant de nombreuses années.