Qui sont les enfants de Joanna Simpson et où sont-ils maintenant ?

JOANNA SIMPSON a été tragiquement tuée en 2010 alors que ses jeunes enfants jouaient dans la pièce voisine.

Le pilote BA Robert Brown a tué sa femme dans leur maison familiale, juste une semaine avant que leur divorce ne soit finalisé.

Joanna Simpson a été tuée par son mari Robert Brown en 2010 alors que leurs deux enfants jouaient dans une pièce voisine Crédit : Dan Charité

Qui sont les enfants de Joanna Simpson ?

Joanna Simpson et Robert ont eu deux enfants ensemble.

Joanna est tombée enceinte de son fils, Alex, deux mois seulement après avoir épousé Robert.

Il est né en décembre 1999 et 17 mois plus tard, Joanna et Robert ont accueilli leur fille Kate, également connue sous le nom de Katie.

La famille s’est ensuite installée à Ascot pour être près de l’aéroport d’Heathrow pour le travail de Robert.

Dans le documentaire Netflix When Missing Turns to Murder, la mère de Joanna, Diana Parkes, a expliqué que Joanna avait cessé de travailler pour s’occuper de ses enfants, affirmant qu’elle voulait être une « mère totalement active ».

Katie et Alex n’avaient que neuf et dix ans lorsque leur mère a été tuée.

La mère de Joanna a déclaré que les deux enfants « avaient entendu qu’elle se faisait tuer ».

Qu’ont dit les enfants de Joanna Simpson ?

Kate et Alex sont restés hors de la vue du public.

Ils n’ont pas parlé de la mort de leur mère et n’ont pas participé au documentaire de Netflix sur son meurtre tragique.

Mme Parkes, la mère de Joanna, a déclaré qu’elle était la personne qui devait informer les enfants de la mort de leur mère.

Elle a déclaré: « J’avais pour tâche de dire aux enfants que maman avait été retrouvée et qu’elle n’avait pas survécu. »

Elle avait précédemment déclaré à propos de ce moment horrible: « C’était évidemment le pire jour de ma vie. C’était terrible. »

Les enfants vivaient avec Mme Parkes sur l’île de Wight après la mort de leur mère.

Elle a dit que ses petits-enfants lui avaient donné un « but » après avoir perdu sa fille.

Qu’est-il arrivé à Joanna Simpson ?

Robert a tué Joanna le soir d’Halloween 2010, la frappant 14 fois sur la tête avec un marteau pendant que les enfants jouaient dans une pièce voisine.

Il a ensuite placé son corps dans le coffre de sa voiture et a dit à Alex et Kate que leur mère était malade et devait aller à l’hôpital.

La mort de Joanna faisait suite à une période prolongée de violence domestique qui incluait le contrôle coercitif, l’isolement, l’intimidation et la violence grave.

Le corps de Joanna a été retrouvé cinq jours plus tard enterré dans une tombe pré-creusée.

Elle était à quelques jours de la finalisation de son divorce avec Robert.

L’un des amis de Joanna a déclaré dans le documentaire de Netflix que la tombe avait été creusée près de l’endroit où Robert avait l’habitude d’emmener ses enfants jouer.

Brown a été acquitté du meurtre en mai 2011, mais a été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable en raison d’une responsabilité réduite au tribunal de la Couronne de Reading.

Il a été condamné à 24 ans pour homicide involontaire et à deux ans supplémentaires pour une infraction d’entrave à un coroner dans l’exécution de ses fonctions.

Brown sera éligible à la libération conditionnelle en novembre 2023, après avoir purgé 13 ans de sa peine de 26 ans.

Des militants, dont Carrie Johnson, épouse de l’ancien Premier ministre Boris Johnson, ont demandé que la libération de Brown soit bloquée.

La mère de Joanna a lancé un appel dans The Sun pour arrêter la libération de Brown, affirmant en février 2023 qu’elle était convaincue que Brown trouverait un moyen de la blesser, elle et ses petits-enfants, s’il était libéré.

Elle a déclaré: »Je m’inquiète pour tout le monde car cet homme n’est pas en sécurité.

« Je pense qu’il ne reculera devant rien et nous regarderons constamment par-dessus nos épaules. Laissons le bon sens dominer la journée.

« Cet homme n’est pas apte à être libéré. ​​Il devrait rester en prison pendant au moins la totalité de sa peine. »