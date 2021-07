JAMIE Lee Curtis est connue pour son travail primé dans l’industrie cinématographique.

Jamie a révélé le 29 juillet 2021 que son plus jeune enfant était transgenre.

Jamie a révélé que Ruby, qui s’appelait Thomas, est un transgenre Crédit : Getty

Qui sont les enfants de Jamie Lee Curtis ?

Jamie et son mari Christopher Guest ont deux enfants, Annie Guest et Ruby Guest.

Jamie a déclaré au magazine AARP qu’elle et son mari « ont regardé avec émerveillement et fierté notre fils devenir notre fille Ruby ».

Ruby, 25 ans, et son fiancé se marient l’année prochaine, a déclaré Jamie, qu’elle officie.

Annie, 34 ans, est professeur de danse et mariée.

Annie et Ruby ont toutes deux été adoptées Crédit : Getty – Contributeur

Les enfants de Jamie Lee Curtis ont-ils été adoptés ?

Annie et Ruby ont toutes deux été adoptées.

Annie a été adoptée en décembre 1986, juste après sa naissance et Ruby a été adoptée en 1996.

En référence à l’adoption d’Annie, Jamie a déclaré que c’était « l’événement le plus profond et le plus indescriptible de ma vie ».

Qui est le mari de Jamie Lee Curtis ?

Jamie n’a pas fait la parentalité seule, à ses côtés depuis 1984 se trouve son mari, Christopher Guest, 73 ans.

Les deux ont l’un des mariages les plus longs d’Hollywood, étant mariés depuis plus de 37 ans en 2021.

Né Christopher Haden-Guest, il est un scénariste, compositeur, musicien, réalisateur, acteur et comédien américano-britannique.

Il est surtout connu à Hollywood pour son style d’écriture de faux documentaire.

Du côté des acteurs, Christopher est connu pour ses rôles dans This Is Spinal Tap, Waiting for Guffman, A Might Wind et Best in Show.

Christopher n’a pas joué depuis 2016 et a fait profil bas ces dernières années.