Le spécialiste politique CONSERVATEUR Dan Bongino est marié à sa femme Paula depuis plus de deux décennies.

Bongino était un ancien agent des services secrets à Washington DC avant de déménager à Palm Beach, en Floride, avec sa famille.

Dan Bongino avec sa femme Paula et ses deux filles Isabel et Amelia Crédit: Twitter

Qui sont les enfants de Dan Bongino?

Dan Bongino, 46 ​​ans, a deux filles, Amelia et Isabel Bongino avec Paula.

L’expert politique garde sa vie personnelle discrète et publie rarement à ce sujet sur les réseaux sociaux.

Cependant, Paula a déjà partagé quelques photos de ses filles sur Twitter.

En 2014, elle a tweeté une photo de Bongino et Isabel jouant au softball à l’extérieur, écrivant: «J’adore cet homme @dbongino n son dévouement à tout ce qu’il fait – démarchage MoCo, courses alimentaires avec moi, softball avec Isabel n plus.

Elle a également publié une photo d’Isabel faisant campagne pour son père avec la légende: «Isabel a refusé le stand annuel de limonade du quartier pour une journée spéciale papa-fille. J’adore cette fille.

Qui est Dan Bongino?

Bongino est un commentateur politique conservateur américain, animateur d’une émission de radio et ancien officier du NYPD.

Il a été affecté à la Division de la protection présidentielle alors qu’il travaillait comme agent des services secrets pendant le deuxième mandat de George W. Bush.

Il est resté en service après que Barack Obama est devenu président.

Bongino était un ancien agent des services secrets et a travaillé avec Barack Obama et George W. Bush Crédit: Facebook

Bongino a tenté de se présenter au Congrès pour le parti républicain en 2012, 2014 et 2016, mais n’a jamais été élu.

Il est également l’auteur publié de deux livres, Life Inside the Bubble et The Fight: A Secret Service Agent’s Inside Account of Security Failings and the Political Machine.

Quelle est la valeur nette de Dan Bongino?

Bongino vaut entre 5 et 8 millions de dollars.

Lui et sa femme exploitaient trois entreprises depuis leur domicile et vendaient des vêtements d’arts martiaux.

Ils ont également conçu des sites Web et consulté sur la sécurité et la gestion des risques.

Qu’a dit Dan Bongino sur Fox?

Bongino a eu une vive dispute avec le correspondant de Fox News, Geraldo Rivera, à propos de la mort de Daunte Wright au Minnesota.

Il remettait en question les rapports de Rivera sur la question, en disant: «Des gens comme Geraldo continuent de diffuser un récit de course sans aucune donnée pour le soutenir. Tout ce que vous voulez faire, c’est voir le pays brûler. »

Bongino s’est disputé avec Geraldo Rivera de Fox News Crédit: Fox News

L’accusation a bouleversé Rivera, à laquelle il a répondu: «Je veux voir le pays brûler? Espèce de fils de pute! Je veux voir le pays brûler? Espèce de voyou! Tu n’es rien d’autre qu’un punk!

Bongino a alors dit à Rivera de «se calmer» après l’insulte, en disant: «Geraldo, prends un Valium.

«Vous parlez depuis toujours. Tu dois vraiment te calmer. Mon Dieu, vous êtes un homme de 70 ans. Calmer. Ressaisissez-vous. »