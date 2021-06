CHRISTA McAuliffe, enseignante et astronaute, décédée tragiquement lors de la destruction de la navette spatiale Challenger en 1986.

McAuliffe a été sélectionné parmi plus de 11 000 candidats pour participer au projet d’enseignant dans l’espace de la NASA et devait devenir le premier enseignant dans l’espace.

L’enseignante du secondaire Christa McAuliffe est décédée lors de la catastrophe de la navette spatiale Challenger de la NASA en 1986 Crédit : Corbis – Getty

Qui sont les enfants de Christa McAuliffe ?

Le 28 janvier 1986, McAuliffe – ainsi que six autres personnes – dont cinq astronautes de la NASA et deux spécialistes de la charge utile ont péri dans la destruction de la navette spatiale Challenger.

Les six autres membres d’équipage étaient le spécialiste de la charge utile Gregory Jarvis, le spécialiste de mission Judith A Resnik, le commandant de mission Francis R Scobee, le spécialiste de mission Ronald E McNair, le pilote Mike J Smith et le spécialiste de mission Ellison S Onizuka.

McAuliffe était un professeur de lycée du New Hampshire.

Au moment de sa mort, McAuliffe était mariée à son petit ami de longue date Steven J McAuliffe.

Au moment de sa mort, McAuliffe était mère de deux enfants – Scott et Caroline – qui avaient neuf et six ans à l’époque Crédit : Netflix

Ensemble, le couple a eu deux enfants, Scott et Caroline, qui avaient neuf et six ans lorsqu’elle est décédée.

Qu’est-ce qui a causé l’explosion du Challenger ?

L’orbiteur de la navette de la NASA s’est brisé à seulement 73 secondes après le début de son vol ce jour-là à 11 h 39, heure locale.

Quelques secondes seulement après le début de la mission, une flamme a été aperçue à travers le propulseur de fusée à poudre qui conduirait finalement à l’explosion catastrophique qui a coûté la vie aux astronautes et aux membres d’équipage à bord.

La navette spatiale Challenger OV-099 a explosé dans les airs un peu plus d’une minute après le décollage, se désintégrant.

Le compartiment de l’équipage est monté à une altitude de 12,3 milles avant de tomber en chute libre dans l’océan Atlantique.

L’orbiteur de la navette de la NASA s’est brisé à seulement 73 secondes après le début de son vol le 28 janvier 1986 Crédit : Floride aujourd’hui

Une défaillance du joint torique imputée au froid a condamné la navette avant même qu’elle ne quitte la rampe de lancement.

Cependant, selon la NASA, après le lancement de la navette, un moteur d’appoint s’est brisé, provoquant une explosion mortelle.

La Commission Rogers a également constaté que la culture organisationnelle et les processus décisionnels de la NASA avaient été des facteurs clés ayant contribué à l’accident, l’agence violant ses propres règles de sécurité.

Qu’a dit l’auteur Kevin Cook au sujet des conséquences de l’explosion ?

Dans un nouveau livre choquant, Burning Blue: The Untold Story of Christa McAuliffe and NASA’s Challenger de Kevin Cook, l’auteur affirme que l’équipage a probablement survécu à l’explosion dramatique avant que la navette spatiale ne plonge sur terre et ne s’écrase dans l’océan Atlantique.

Cook dit qu’il a découvert « les erreurs et les détournements qui ont conduit une agence spatiale trop confiante à lancer un équipage qui n’avait aucune chance de s’échapper ».

Le pilote de la navette spatiale Challenger Smith s’est exclamé « Uh-oh 3/8 » au moment où le vaisseau spatial a explosé.

Dans un nouveau livre explosif de l’auteur Kevin Cook, il affirme que l’équipage a probablement survécu à l’explosion dramatique Crédit : Getty

Le pilote alarmé a remarqué que quelque chose n’allait pas – peut-être de la vapeur ou un incendie – alors que la capsule filait dans les airs à deux fois la vitesse du son, rapporte le New York Post.

La fusée d’appoint droite fuyait du carburant.

Smith, Dick Scobee, McNair, Ellison Onizuka, Resnik, Jarvis et McAuliffe ont survécu à la catastrophe initiale et « étaient conscients, au moins au début, et pleinement conscients que quelque chose n’allait pas », écrit M. Cook.

Les informations publicitaires sur le livre de Cook expliquent qu’il « nous raconte ce qui s’est réellement passé lors de cette journée malheureuse et inoubliable.

« Il retrace les pressions – allant de la NASA à la Maison Blanche – qui ont déclenché l’ordre fatal de se lancer par un matin glacial de Floride.

« Cook emmène les lecteurs à l’intérieur de la navette pendant les minutes angoissantes qui ont suivi l’explosion, à laquelle les astronautes ont effectivement survécu.

Christa McAuliffe devait devenir la première enseignante dans l’espace Crédit : BBC

« Avec drame, immédiateté et surprises choquantes, il révèle le prix humain que l’équipage du Challenger et l’Amérique ont payé pour la politique, le capital-P Progress et le rêve national d' »atteindre les étoiles ».

La catastrophe a entraîné une interruption de 32 mois du programme de la navette spatiale et la formation de la Commission Rogers, une commission spéciale nommée par le président Ronald Reagan pour enquêter sur l’accident.

Le Post rapporte que « le lancement a semblé mordu par un serpent dès le début et a été touché avec de multiples retards », à cause de la pluie et d’un dysfonctionnement de la trappe.

« Les trois programmes d’information du réseau présentaient le dernier embarras de la NASA », écrit Cook.

Son livre fait écho à un rapport de la NASA, qui a conclu que certains membres de l’équipage ont apparemment vécu assez longtemps pour activer les packs d’air d’urgence.

C’était la première indication que l’un des sept astronautes tués était peut-être au courant de la catastrophe du 28 janvier, la pire de l’histoire de l’exploration spatiale.

Le Dr Joseph Kerwin, un astronaute-médecin qui a enquêté sur la cause du décès de l’équipage, a déclaré que l’équipage aurait pu avoir six à 15 secondes de conscience utile après l’explosion Crédit : The LIFE Picture Collection via

Les astronautes ont probablement survécu à l’explosion et à la rupture de l’orbiteur de la navette.

Et ils auraient pu avoir six à 15 secondes de « conscience utile » à l’intérieur du compartiment de l’équipage après l’explosion, a déclaré le Dr Joseph Kerwin, un astronaute-médecin qui a enquêté sur la cause du décès de l’équipage.

Bien que la force du compartiment de l’équipage heurtant l’océan soit si destructrice, la cause précise du décès de l’équipage n’a pas pu être déterminée, a-t-il ajouté.