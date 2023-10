Qui sont les dirigeants du Hamas Ismail Haniyeh et Mohammed Deif ?

Commentez cette histoire Commentaire

L’armée israélienne a pointé du doigt les hauts dirigeants du Hamas dans le cadre de sa guerre contre le groupe militant, le porte-parole du contre-amiral Daniel Hagari ayant déclaré cette semaine : « Nous n’arrêterons pas les efforts visant à éliminer les hauts responsables du Hamas, c’est une priorité absolue. .» Le Hamas, que les États-Unis considèrent comme une organisation terroriste, ne reconnaît pas le droit d’Israël à exister. Mercredi, un responsable du Hamas a déclaré qu’Israël avait frappé la maison familiale du chef de sa branche militaire. Le groupe a également confirmé la mort de deux membres de son bureau politique, dont Israël a revendiqué mardi l’assassinat : Zakaria Abu Maamar et Jawad Abu Shammala.

Ce sont les derniers d’une longue histoire d’assassinats et de tentatives israéliennes contre les plus hautes personnalités du Hamas. Voici ce qu’il faut savoir sur les hauts dirigeants du groupe militant.

Ismail Haniyeh est le leader politique du groupe et est basé à l’étranger depuis 2019 ; on ne sait pas où il se trouve. Il était un collaborateur clé du fondateur du groupe, Ahmed Yassin, tué lors d’une frappe aérienne en 2004, a rapporté l’Associated Press.

Le Hamas est arrivé au pouvoir à Gaza en 2006 après avoir battu le parti politique rival Fatah, qui contrôle la majeure partie de la Cisjordanie, aux élections législatives. (Aucun vote n’a eu lieu depuis.) Depuis cette année-là, le Hamas a lancé à plusieurs reprises des missiles sur Israël depuis Gaza ; Israël a à son tour bloqué le territoire et ses habitants par voie terrestre, aérienne et maritime, autorisant seulement un petit flux de marchandises et de personnes à travers deux points de passage terrestres, qui ont été coupés au milieu des combats de cette semaine.

Haniyeh a été élu président du bureau politique du Hamas en 2017 et réélu en 2021.

Le Département d’État a désigné Haniyeh comme terroriste en 2018, déclarant : « Haniyeh a des liens étroits avec la branche militaire du Hamas et a été un partisan de la lutte armée, y compris contre les civils. »

Mohammed Deif est le chef fantôme de la branche militaire du Hamas, les Brigades Izzedine al-Qassam, créées vers 1991. Il est connu pour « avoir déployé des kamikazes et dirigé l’enlèvement de soldats israéliens », selon le Département d’État qui l’a désigné. un terroriste en 2015.

On ne sait pas si Deif est son nom ou un nom de guerre. On ne sait pas où il se trouve ; il n’apparaît pas en public, selon l’Associated Press. Selon certaines rumeurs, il utilise un fauteuil roulant depuis une attaque israélienne en 2006, a rapporté le Post en 2014.

« Aujourd’hui, le peuple retrouve sa révolution », a-t-il déclaré samedi dans un rare message enregistré, annonçant le début de l’assaut du Hamas contre Israël, qu’il a surnommé « Tempête al-Aqsa ». L’opération tire son nom de la mosquée al-Aqsa – située sur un lieu saint connu des musulmans sous le nom de Noble Sanctuaire et des Juifs sous le nom de Mont du Temple – que les Israéliens ont attaqué ces derniers mois.

Mercredi, le représentant du Hamas au Liban, Ahmed Abdulhadi, a déclaré au Washington Post que les forces israéliennes ont frappé cette semaine la maison de la famille de Deif, tuant son frère, ainsi que la maison de Deif, qui était vide à ce moment-là.

Le Hamas avait précédemment déclaré que Deif avait été la cible d’une tentative d’assassinat ratée en 2014, qui avait coûté la vie à sa femme et à son fils en bas âge.

En 2014, lorsqu’Israël et le Hamas se sont engagés dans une guerre de sept semaines, qui a tué plus de 2 200 personnes à Gaza et six civils et 67 soldats en Israël, le Post a rapporté que Deif était derrière la stratégie du Hamas consistant à tirer des roquettes et à construire des tunnels pour que les combattants puissent infiltrer Israël. Un ancien conseiller israélien à la sécurité nationale, le général à la retraite Giora Eiland, avait déclaré à l’époque que Deif était le décideur du Hamas.

Yahya Sinwar est le leader politique du Hamas à Gaza. Né en 1962, Sinwar était auparavant le chef de ce qui deviendra plus tard les Brigades Izzedine al-Qassam.

Il a été emprisonné en Israël pour l’enlèvement et le meurtre de deux soldats israéliens à la fin des années 1980, avant d’être libéré dans le cadre d’un échange de prisonniers visant à obtenir la libération du soldat israélien kidnappé Gilad Shalit en 2011, selon le Département d’État.

Le Département d’État a désigné Sinwar comme terroriste en 2015, aux côtés de Deif.

Les responsables israéliens ont déclaré avoir pris pour cible le domicile et le bureau de Sinwar dans le sud de la bande de Gaza lors d’une reprise des hostilités en 2021.

Kobi Michael, analyste et ancien responsable du gouvernement israélien, avait déclaré à l’époque au Post que si Sinwar était un « leader de la ligne dure », il avait encouragé la médiation égyptienne lors des conflits frontaliers en 2018 et 2019 et avait cherché à améliorer la situation humanitaire et économique. à Gaza.