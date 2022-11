Qui sont les développeurs de GTA qui bénéficieront de l’échange de terres de la ceinture de verdure du gouvernement Ford ?

Plusieurs promoteurs bien établis font partie des propriétaires des 15 parcelles de terrain que le gouvernement Ford propose d’ouvrir pour le logement dans la ceinture de verdure protégée dans la région du Grand Toronto, a révélé une analyse de CBC Toronto de dizaines de registres fonciers et de dossiers d’entreprise.

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé la semaine dernière une consultation de 30 jours sur le retrait d’environ 2 995 hectares dans 10 municipalités de la ceinture de verdure, qui a été créée en 2005 pour protéger de façon permanente les terres agricoles et écologiquement sensibles de la région élargie du Golden Horseshoe contre le développement.

Des sociétés dirigées par la famille DeGasperis, des constructeurs de longue date basés à Vaughan, en Ontario. au nord de Toronto, qui a fondé Tacc Developments et Tacc Construction, possède 20 propriétés dans trois endroits de la Ceinture de verdure que le gouvernement propose d’ouvrir.

La liste des propriétaires fonciers comprend également une société dirigée par Michael Rice, président et chef de la direction de Rice Group, et une autre dirigée par Shakir Rehmatullah, président de Flato Developments.

La province a déclaré vendredi dernier que le déménagement facilitera la construction d’au moins 50 000 maisons et que le plan est d’ajouter plus de terres ailleurs dans la Ceinture de verdure que ce qui est retiré. Les terrains considérés pour l’enlèvement ont été choisis parce qu’ils ont le potentiel pour la construction de maisons dans un avenir proche et parce qu’ils sont adjacents à des zones urbaines existantes, a déclaré le gouvernement du premier ministre Doug Ford.

Voici ce que CBC News a appris sur certains des plus grands propriétaires fonciers susceptibles de bénéficier du soi-disant échange de terres de la Ceinture de verdure.

Pickering

La plus grande parcelle de terrain que la province propose d’ouvrir au développement concerne la réserve agricole de Duffins Rouge, le long de la limite est de la ville de Pickering, couvrant les terres de l’autoroute 407 au nord, presque jusqu’à l’avenue Finch au sud.

Quatre sociétés contrôlées par des membres de la famille DeGasperis possèdent 16 des quelque 60 propriétés qui la composent. Les 16 lots ont été achetés pour plus de 9 millions de dollars et toutes les propriétés sauf une ont été achetées avant la création de la Ceinture de verdure en 2005.

Quatre entreprises contrôlées par des membres de la famille DeGasperis, constructeurs de longue date basés à Vaughan, possèdent 16 des quelque 60 propriétés de cette parcelle de terrain que le gouvernement de l’Ontario veut retirer de la Ceinture de verdure à Pickering, en Ontario. (gouvernement ontarien)

Au total, les propriétés contrôlées par DeGasperis couvrent 506 hectares de cette partie de la Ceinture de verdure. Les autres propriétaires fonciers de la parcelle de Pickering comprennent des entreprises agricoles, un club de golf et l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région.

Vaughan

Une entreprise dirigée par la famille DeGasperis possède également l’une des deux parcelles de terrain qui se croisent avec la section de terrain de la ceinture de verdure potentiellement retirée à Vaughan au nord de Teston Road et à l’est de Pine Valley Drive.

Tacc Developments (Block 41) Inc. en a acheté un pour 50 millions de dollars en mai 2021. La propriété de 43 hectares comprend un mélange de terres de la ceinture de verdure et de terres non ceinture de verdure, ces dernières constituant les plus grandes portions.

Les documents d’entreprise répertorient Silvio DeGasperis, Michael DeGasperis et Carlo DeGasperis en tant que dirigeants de Tacc Developments (Block 41) Inc.

Tacc Developments construit actuellement une subdivision de logements de faible et moyenne hauteur avec d’autres développeurs de la région sur le bloc 41, l’une des dernières zones vertes de Vaughan situées sur 428 hectares de terrain délimité par Kirby Road au nord, Weston Road à à l’est, Teston Road au sud et Pine Valley Drive à l’ouest.

Colline de Richmond

Une autre entreprise liée à la famille DeGasperis, Leslie Elgin Developments Inc., possède trois parcelles de terrain qui contiennent des terres de la Ceinture de verdure dont l’enlèvement est envisagé à Richmond Hill.

Leslie Elgin Developments a acheté deux des lots ensemble pour 37 millions de dollars en août 2010, selon les archives. CBC Toronto n’a pas été en mesure d’obtenir l’historique des ventes du troisième, bien que la société ait reçu une hypothèque de 200 millions de dollars pour la propriété en 2017.

Canton du roi

Green Lane Bathurst GP Inc. est l’unique propriétaire du terrain de la Ceinture de verdure qu’il est proposé de retirer du canton de King. Le terrain s’inscrit dans deux des autres propriétés de l’entreprise, qui occupent ensemble 276 hectares.

La société, qui nomme Michael Rice comme président, a acheté cinq parcelles de terrain au total lors d’une vente groupée il y a deux mois le 15 septembre pour 80 millions de dollars.

La Ceinture de verdure a été créée en 2005 pour protéger en permanence les terres agricoles et écosensibles de la région élargie du Golden Horseshoe contre le développement. (Soumis par la Greenbelt Foundation)

Rice est également PDG du groupe Rice basé à Markham, un développeur de projets de vente au détail, industriels et d’infrastructure.

Bien que retirer ce terrain de la ceinture de verdure l’ouvrirait à la construction de logements, le conseil du canton de King a adopté plus tôt cette semaine une résolution le soutenant comme emplacement d’un nouveau site du centre de santé régional de Southlake et a demandé à la province d’accélérer son développement.

Stouffville

La province propose d’enlever deux parties de la Ceinture de verdure à Stouffville. Ils recoupent des terrains appartenant à trois sociétés.

Torca II Inc., basée à Toronto, dont le président est Marcelo Perez-Hassaf, a acheté plus de 29 hectares au 12045 McCowan Road pour 25 millions de dollars en septembre 2020.

Une société à numéro qui répertorie les mêmes administrateurs que Torca II Inc. a acheté le 11861 McCowan Road en avril 2020 pour 12,5 millions de dollars.

Selon son site Web, des documents accessibles par l’intermédiaire du conseil de la région de York relient Torca à Orca Equity Ltd., une société impliquée dans la planification, le développement et le financement de projets résidentiels, commerciaux et industriels dans tout l’Ontario.

REGARDER | Ce que Ford a dit à propos de la Ceinture de verdure :

Voici ce que Doug Ford a dit au fil des ans au sujet du développement de la Ceinture de verdure de l’Ontario Qu’il s’engage à ne jamais s’appuyer dessus en 2018 ou qu’il fasse partie de la solution à la crise du logement en Ontario en 2022, voici comment la position du premier ministre sur la question controversée a changé.

Une autre société à numéro — 2502536 Ontario Limited — est propriétaire du troisième terrain. Les documents d’entreprise indiquent que son président est Weixiang Wang.

Wang est également président de Wyview Group, un promoteur basé à Markham qui travaille sur des projets résidentiels et industriels.

Markham

Six parties de la Ceinture de verdure à Markham sont sur le billot.

Autoroute 48

Wang est également président de trois sociétés à numéro qui possèdent des terrains à trois adresses sur l’autoroute 48 avec des terrains de la Ceinture de verdure que la province propose d’ouvrir au développement.

En 2021, les trois sociétés ont acquis les propriétés pour un total de plus de 80 millions de dollars.

19e avenue

Flato Upper Markham Village Inc. possède une parcelle de terrain triangulaire qui pourrait être retirée de la Ceinture de verdure à l’angle nord-est de la 19e Avenue et du chemin McCowan. Shakir Rehmatullah, qui a fondé Flato Developments Inc. en 2005, est le président de la société.

Flato Upper Markham Village a acheté le terrain à la frontière entre Markham et Soutffville en 2017 pour 15 millions de dollars. Le promoteur construit un lotissement dans la zone qui comprendra un mélange de maisons unifamiliales et un immeuble d’appartements, selon les documents du conseil municipal de Markham.

Chemin Kennedy

Minotaur Holdings possède une parcelle de terrain au 10379 Kennedy Road qui comprend une partie de la Ceinture de verdure.

La société l’a acheté en 2003 pour 7,5 millions de dollars. Ses dirigeants comprennent Clayton et Corey Leibel, qui sont également associés à Forest Bay Homes Ltd.

Clarington

Nash Road Developments Inc. est l’unique propriétaire du terrain devant être retiré de la Ceinture de verdure à Clarington. Son président est Peter Tanenbaum.

La société possède 34 hectares à l’angle nord-est de Nash Road et Hancock Road à Courtice depuis 2003, date à laquelle elle l’a acheté pour 2,75 millions de dollars.

Le secteur est le site de plusieurs nouveaux lotissements proposés composés de maisons unifamiliales, de maisons individuelles et d’immeubles résidentiels de densité moyenne.

Ajax

Une société à numéro basée à Richmond Hill est propriétaire du terrain que la province propose de retirer de la Ceinture de verdure à Ajax – une ferme de 42 hectares qui a été désignée comme ayant une valeur patrimoniale culturelle l’année dernière.

La société a acheté la propriété Nicholas Austin au 775 Kingston Rd. East en juin 2018 pour 15,8 millions de dollars. La majeure partie de la propriété fait actuellement partie de la Ceinture de verdure.

Le dirigeant principal de la société est Yuchen Lu, dont l’adresse est répertoriée à Fuyang, en Chine.

Voici la proposition complète du gouvernement de l’Ontario de couper les terres de la Ceinture de verdure et de les ouvrir au développement :