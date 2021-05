Cette année, Great British Sewing Bee est de retour avec une toute nouvelle bande de concurrents.

D’étudiant en médecine à employé de poste, rencontrez les fanatiques de couture amateurs de cette année…

Qui sont les concurrents de Great British Sewing Bee 2021?

Adam, 31 ans

Adam, de Leicester, coud depuis l’âge de six ans après avoir été enseigné par son Nan, âgé de 6 ans.

Il est un directeur de divertissement de bateau de croisière et aime les styles et les tissus nautiques, et s’inspire des films classiques et des artistes emblématiques.

Adeena, 40 ans

Adeena de Birmingham adore combiner son héritage pakistanais avec le style britannique.

Elle est un bureau d’engagement étudiant et adore coudre pour elle-même et ses sœurs qui ont souvent été des «cobayes» pour ses créations.

Andrew, 54 ans

Andrew est un professeur de mathématiques de Hull.

Il a été inspiré pour coudre en tant que petit garçon en regardant sa mère et sa grand-mère.

Andrew confectionne des vêtements pour son partenaire, qui est un prêtre.

Cathryn, 57 ans

Cathryn travaille à temps partiel dans un bureau de poste du Yorkshire.

Elle est une mélomane passionnée et une grande fan de David Bowie en particulier.

Elle coud depuis plus de 50 ans et aime utiliser de vieux bouts de tissus pour créer de nouvelles pièces.

Damien, 39 ans

Damien est un ingénieur d’installation informatique de Bolton.

Il a appris par lui-même à coudre il y a trois ans quand une paire de ses pantalons de travail avait besoin d’être modifiée.

Damien qualifie son style de «pratique».

Farie, 34 ans

Farie travaille comme comptable à Dunstable.

Elle a commencé à coudre à l’école lorsqu’elle a étudié les tissus et la mode pendant ses GCSE.

Elle aime maintenant confectionner des tenues colorées pour ses deux jeunes filles.

Jean

Jean du comté de Down travaille en tant que psychothérapeute artistique.

Elle utilise l’art pour aider les enfants, les adolescents et les adultes à traverser des expériences de vie difficiles.

Jean est l’un des sept frères et sœurs avec un jumeau identique, elle a appris à coudre comme un enfant. Maintenant, elle coud pour elle-même et son partenaire Jo.

Julie, 62 ans

Julie est une ancienne danseuse qui travaille actuellement chez une esthéticienne à Rotherham.

Julie fait ses propres vêtements audacieux et audacieux.

Elle a même cousu des robes primées pour le Ladies ‘Day lors des courses.

Lawratu, 37 ans

Lawratu est un agent des autorités locales de Surrey.

Elle s’inspire de son héritage ouest-africain et aime les imprimés vifs et audacieux.

Elle a commencé à fabriquer ses propres vêtements après qu’elle n’aimait pas l’ajustement des articles dans les magasins et qu’elle était membre active de son Institut des femmes local.

Raphaël, 34 ans

En tant qu’assistant textile, Raphael a teint du tissu pour des films de haut niveau, mais ne s’est mis à la couture que pendant le verrouillage.

Autodidacte, égout, il se concentre principalement sur la création de vêtements pour hommes élégants.

Rebecca, 23 ans

Rebecca travaille comme assistante client dans son supermarché local à Scunthorpe.

Elle a étudié le textile à A-Level et fabrique maintenant des vêtements pour soulager le stress.

Rebecca admet qu’elle a «l’habitude de ne pas lire les instructions et de simplement fouiller».

Serena, 21 ans

Serena est originaire de Glasgow mais a déménagé à Édimbourg pour étudier la médecine.

Elle a appris à coudre sur YouTube et adore le style durable.

Elle adore «rafraîchir» les vêtements des magasins de charité et créer ses propres vêtements uniques.





Quand est-ce que The Great British Sewing Bee est sur la BBC?

Vous pouvez regarder The Great British Sewing Bee sur BBC one.

Regardez le prochain épisode le mercredi 5 mai à 21 h.

Comme le veut la tradition, la série durera 10 épisodes.

Le comédien Joe Lycett continuera à animer ses fonctions, de retour pour sa troisième série dans le rôle après avoir remplacé Claudia Winkleman en 2019.