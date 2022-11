Qui sont les commentateurs ITV du Maroc contre la Croatie lors de la Coupe du monde 2022 ?

Si vous regardez le match de la Coupe du monde 2022 entre le Danemark et la Tunisie et que vous vous demandez qui sont les commentateurs d’ITV, nous avons ce qu’il vous faut.

Jon Champion est le principal commentateur de la diffusion en direct du Maroc contre la Croatie avec John Hartson le rejoignant en co-commentaire.

Jon Champion est commentateur sur ITV et BBC depuis plus de 20 ans. Ces jours-ci, il est le plus souvent entendu sur Amazon Prime couvrant la Premier League.

John Hartson a joué pour le Celtic, West Ham et Arsenal au cours de sa carrière, faisant plus de 50 apparitions pour le Pays de Galles. Il a rejoint BT Sport pour fournir des analyses sur Score sportif BT en 2016, est un habitué de BBC 5 Live et en tant que conférencier gallois, Hartson apparaît régulièrement en tant qu’invité de studio sur S4C’s Sgorio.

En studio, Seema Jaswal est en charge de la présentation avec Joe Cole, Nigel de Jong et Hal Robson-Kanu, fournissant des informations d’expert.

Seema Jaswal revient à ITV après avoir présenté lors du tournoi 2018 en Russie. Elle anime également la couverture mondiale de la Premier League pour Premier League Productions, qui comprend des émissions phares. Démarrer et Fan zone – et est l’un des présentateurs de la couverture de la Ligue des champions par BT Sport.

Membre de la Golden Generation anglaise, Joe Cole était l’un des milieux de terrain les plus talentueux que les Three Lions avaient à offrir dans les années 2000. Il a participé à trois Coupes du monde et a joué pour West Ham United, Chelsea, Liverpool et Lille au cours de sa carrière.

Cole est un habitué de BT Sport et a son propre podcast sur BT Sport Pods, Le casting de Joe Cole.

Nigel de Jong a plus de 80 sélections avec l’équipe nationale des Pays-Bas et a eu des sorts à Manchester City, AC Milan, Hambourg et LA Galaxy. Il a disputé la finale de la Coupe du monde 2010 et était du côté des perdants, l’Espagne remportant le trophée.

De Jong est apparu sur la couverture internationale du football d’ITV dans le passé et a également mis ses talents de spécialiste au service d’Amazon Prime.

Hal Robson-Kanu a 46 apparitions pour l’équipe nationale galloise et a marqué sans doute le but le plus emblématique de l’histoire des Dragons (s’ouvre dans un nouvel onglet)lorsqu’il a effectué un virage Cruyff avant de marquer contre la Belgique à l’Euro 2016.

La diffusion des matches de la Coupe du monde est répartie entre la BBC et ITV au Royaume-Uni, avec Alan Shearer, Rio Ferdinand et Vincent Kompany parmi les experts de la BBC.