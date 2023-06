Qui sont les commentateurs et les experts de Channel 4 pour l’Angleterre contre la Macédoine du Nord ?

L’Angleterre accueille la Macédoine du Nord lundi soir dans le cadre de la campagne de qualification des Trois Lions pour l’Euro 2024.

Tous les éliminatoires de l’Angleterre pour l’Euro 2024 sont diffusés gratuitement sur Channel 4 au Royaume-Uni, tandis que d’autres jeux seront diffusés sur Viaplay Online.

Examinons de plus près les commentateurs et les experts de Channel 4 pour leur couverture des qualifications pour l’Euro 2024.

Présentateurs de Channel 4 pour l’Angleterre contre la Macédoine du Nord

Qui présente la couverture des qualifications de l’Angleterre pour l’Euro 2024 sur Channel 4 ?

QuatreQuatreDeux le chroniqueur Jules Breach anime la couverture des qualifications de l’Euro 2024 des matchs d’Angleterre sur Channel 4.

La journaliste et présentatrice fait partie de l’équipe de BT Sport, ayant été un visage clé de l’émission BT Sport Score de la chaîne aux côtés de Darrell Currie depuis 2016. Elle a également présenté la couverture de la Ligue Europa le jeudi soir, a été journaliste pour la chaîne et a présenté l’Angleterre. Campagne de la Ligue des Nations l’été dernier.

« Regarder les matchs d’Angleterre en tant que petite fille avec mon père est ce qui m’a fait tomber amoureux du beau jeu, c’est donc un honneur absolu de présenter la couverture de la nouvelle maison du football en Angleterre, Channel 4 », avait précédemment déclaré Breach à propos du opportunité.

« Nous sommes ravis d’apporter une énergie amusante et fraîche aux prochains matchs de l’Angleterre qui reflète la jeune équipe inspirante des Trois Lions avec laquelle nous avons tous osé rêver. »

Les experts de Channel 4 pour la couverture des qualifications de l’Angleterre à l’Euro 2024

Qui sont les experts pour l’Angleterre contre la Macédoine du Nord?

Jules Breach et Joe Cole reviennent sur Channel 4 pour travailler sur les matchs de l’Angleterre (Crédit image : Getty Images)

Les anciennes stars anglaises Steven Gerrard, Jill Scott et Joe Cole rejoindront Channel 4 pour sa couverture de Malte contre l’Angleterre

Scott et Cole sont des membres permanents de l’équipe de présentation de Channel 4 pour sa couverture en direct et exclusive des huit éliminatoires de l’Euro en Angleterre tout au long de 2023.

Gerrard a passé 17 ans à Liverpool au cours de sa carrière de joueur, remportant une Ligue des champions et deux Coupes FA, et a également tourné pour l’Angleterre 121 fois. En tant que manager, il a remporté la Premiership écossaise avec les Rangers en 2021 et a récemment dirigé Aston Villa.

La carrière de Jill Scott s’est terminée après la victoire de l’Angleterre à l’Euro 2022 féminin l’année dernière. Elle a joué pour Everton, Manchester City et Aston Villa en tant que milieu de terrain et a remporté 161 sélections incroyables pour l’Angleterre.

Joe Cole a joué pour un certain nombre de clubs, dont West Ham, Chelsea et Liverpool, remportant trois trophées de Premier League et jouant 56 fois pour l’Angleterre.

Steve Bower est au micro de Malte contre l’Angleterre en tant que principal commentateur de Channel 4 pour les qualifications de l’Euro 2024, et est rejoint par Andros Townsend en tant que co-commentateur.

Steve Bower est le présentateur principal de Premier League Productions dans le monde et présente le football de Premier League pour Amazon Prime Video. Il est l’une des principales voix de la BBC Match du jour et est sur BT Sport et ESPN.

Andros Townsend a joué pour Tottenham, Newcastle, Crystal Palace et Everton, ainsi que 13 apparitions pour l’Angleterre.