Qui sont les commentateurs d’ITV pour Maroc vs Portugal à la Coupe du monde 2022 ?

Si vous regardez le match de la Coupe du monde 2022 entre le Portugal et le Maroc et que vous vous demandez qui sont les commentateurs d’ITV, nous avons ce qu’il vous faut.

Jon Champion et Ally McCoist sont derrière le micro pour cette rencontre de quart de finale.

Jon Champion est commentateur sur ITV et BBC depuis plus de 20 ans. Ces jours-ci, il est le plus souvent entendu sur Amazon Prime couvrant la Premier League.

Ally McCoist est un expert et commentateur très apprécié qui apparaît régulièrement sur ITV, TalkSport, Amazon Prime et BT Sport. Il a marqué plus de 350 buts pour les Rangers et 19 pour l’Écosse – et est très apprécié pour son sens de l’humour, ses perspectives brillantes et ses doublures historiques lors de relais de co-comm.

En studio, Seema Jaswal présente avec Graeme Souness, Nadia Nadim et Nigel De Jong comme experts.

Seema Jaswal revient à ITV après avoir présenté lors du tournoi 2018 en Russie. Elle anime également la couverture mondiale de la Premier League pour Premier League Productions, qui comprend les émissions phares Kick Off et Fanzone – et est l’une des présentatrices de la couverture de la Ligue des champions par BT Sport. Graeme Souness est considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de sa génération, remportant trois Coupes d’Europe à Liverpool et faisant plus de 50 apparitions pour l’Écosse avant une carrière de manager qui l’a mené aux Rangers, Galatasaray, Benfica et Newcastle entre autres.

Souness est un habitué de la couverture de Sky Sports et est un pilier du Super Sunday depuis sa retraite de la direction.

Nadia Nadim est une ancienne joueuse de Manchester City et du PSG qui a représenté le Danemark à l’Euro féminin 2022 en Angleterre. Née en Afghanistan, Nadim est devenue réfugiée après que son père a été tué par les talibans : elle a été la première Danoise naturalisée à représenter une équipe nationale senior de football du Danemark et en janvier 2022, elle a obtenu son diplôme de médecin.

La Coupe du monde 2022 sera le deuxième tournoi de Nadim en tant qu’experte à la télévision britannique, après ses apparitions à l’Euro 2020 sur la chaîne. Le joueur de 34 ans peut parler neuf langues et joue actuellement pour Racing Louisville, basé au Kentucky.

Nigel de Jong a plus de 80 sélections avec l’équipe nationale des Pays-Bas et a eu des sorts à Manchester City, AC Milan, Hambourg et LA Galaxy. Il a disputé la finale de la Coupe du monde 2010 et était du côté des perdants, l’Espagne remportant le trophée.

De Jong est apparu sur la couverture internationale du football d’ITV dans le passé et a également mis ses talents de spécialiste au service d’Amazon Prime.

La diffusion des matchs de la Coupe du monde est répartie entre la BBC et ITV au Royaume-Uni, avec Alan Shearer, Micah Richard et Alex Scott parmi les experts de la BBC.