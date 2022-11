Qui sont les commentateurs d’ITV pour le Portugal contre l’Uruguay lors de la Coupe du monde 2022 ?

Si vous regardez la Coupe du monde Portugal-Uruguay 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) jeu et se demandent qui sont les commentateurs d’ITV, nous avons ce qu’il vous faut.

Jon Champion et Ally McCoist sont dans la cabine des commentateurs du match entre le Portugal et l’Uruguay.

Jon Champion est commentateur sur ITV et BBC depuis plus de 20 ans. Ces jours-ci, il est le plus souvent entendu sur Amazon Prime couvrant la Premier League.

Ally McCoist est un expert et commentateur très apprécié qui apparaît régulièrement sur ITV, TalkSport, Amazon Prime et BT Sport. Il a marqué plus de 350 buts pour les Rangers et 19 pour l’Écosse – et est très apprécié pour son sens de l’humour, ses perspectives brillantes et ses doublures historiques lors de relais de co-comm.

En studio, Mark Pougatch présente avec Graeme Souness, Joe Cole et Hal Robson-Kanu sur punditry.

Ancienne BBC 5 En direct Pougatch a rejoint ITV en 2015 et sera le présentateur principal de sa troisième Coupe du monde lorsqu’il sera à la tête de la couverture de la chaîne au Qatar. Pougatch a dirigé la couverture d’ITV du championnat de rugby des Six Nations avec BT BT Sport Score montrer aussi.

Graeme Souness est considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de sa génération, remportant trois Coupes d’Europe à Liverpool et faisant plus de 50 apparitions pour l’Écosse avant une carrière de manager qui l’a mené aux Rangers, Galatasaray, Benfica et Newcastle entre autres.

Souness est un habitué de la couverture de Sky Sports et a été un fidèle de Super dimanche depuis sa retraite de la direction.

Membre de la Golden Generation anglaise, Joe Cole était l’un des milieux de terrain les plus talentueux que les Three Lions avaient à offrir dans les années 2000. Il a participé à trois Coupes du monde et a joué pour West Ham United, Chelsea, Liverpool et Lille au cours de sa carrière.

Cole est un habitué de BT Sport et a son propre podcast sur BT Sport Pods, Le casting de Joe Cole.

Hal Robson-Kanu a 46 apparitions pour l’équipe nationale galloise et a marqué sans doute le but le plus emblématique de l’histoire des Dragons (s’ouvre dans un nouvel onglet)(ouvre dans un nouvel onglet), lorsqu’il a effectué un virage Cruyff avant de marquer contre la Belgique à l’Euro 2016.

La diffusion des matchs de la Coupe du monde est répartie entre la BBC et ITV au Royaume-Uni, avec Alan Shearer, Micah Richards et Alex Scott parmi les experts de la BBC.