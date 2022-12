Qui sont les commentateurs d’ITV pour le Portugal contre la Suisse à la Coupe du monde 2022 ?

Si vous regardez le match de la Coupe du monde 2022 entre le Portugal et la Suisse et que vous vous demandez qui sont les commentateurs d’ITV, nous avons ce qu’il vous faut.

Clive Tyldesley et Ally McCoist sont derrière le micro pour cette rencontre des 16 derniers.

Clive Tyldesley est l’une des voix les plus reconnaissables du football. Il a commenté pour la BBC entre 1992 et 1996 avant de passer à ITV, où il était le principal commentateur de la chaîne pour les matchs d’Angleterre jusqu’en 2020 et les rencontres de la Ligue des champions tandis que le diffuseur avait les droits sur la compétition.

Ally McCoist est un expert et commentateur très apprécié qui apparaît régulièrement sur ITV, TalkSport, Amazon Prime et BT Sport. Il a marqué plus de 350 buts pour les Rangers et 19 pour l’Écosse – et est très apprécié pour son sens de l’humour, ses perspectives brillantes et ses doublures historiques lors de relais de co-comm.

En studio, Mark Pougatch présente avec Gary Neville, Ian Wright et Nigel De Jong sur punditry.

Ancienne BBC 5 En direct Pougatch a rejoint ITV en 2015 et sera le présentateur principal de sa troisième Coupe du monde lorsqu’il sera à la tête de la couverture de la chaîne au Qatar. Pougatch a dirigé la couverture d’ITV du championnat de rugby des Six Nations avec BT BT Sport Score montrer aussi.

Gary Neville est un ancien capitaine de Manchester United qui a remporté deux trophées de la Ligue des champions et huit titres de Premier League en plus de 600 apparitions. Homme d’un club pour son club, il a accumulé 85 sélections en Angleterre avant de devenir entraîneur adjoint dans la configuration nationale. Il a ensuite dirigé Valence.

Neville est l’un des principaux analystes de Sky Sports depuis 2011. Il a d’abord été expert sur ITV pour la Coupe du monde 2002, au cours de laquelle il s’est blessé, et a participé à des tournois pour la chaîne depuis. Il est connu pour son intelligence du football et ses opinions de gauche, s’opposant à la Super League et à la propriété irresponsable du football.

L’ancien attaquant bien-aimé Ian Wright était le meilleur buteur d’Arsenal jusqu’à ce que son record soit dépassé par Thierry Henry en 2005. Il a également joué pour le Celtic, West Ham United et Burnley – et n’est devenu professionnel qu’au début de la vingtaine après avoir été maçon avant avoir sa chance dans le football.

Depuis sa retraite en tant que joueuse, Wright est apparue sur ITV, BBC, Sky et BT Sport, étant plus récemment un expert lors de l’Euro féminin 2022.

Nigel de Jong a plus de 80 sélections avec l’équipe nationale des Pays-Bas et a eu des sorts à Manchester City, AC Milan, Hambourg et LA Galaxy. Il a disputé la finale de la Coupe du monde 2010 et était du côté des perdants, l’Espagne remportant le trophée.

De Jong est apparu sur la couverture internationale du football d’ITV dans le passé et a également mis ses talents de spécialiste au service d’Amazon Prime.

La diffusion des matchs de la Coupe du monde est répartie entre la BBC et ITV au Royaume-Uni, avec Alan Shearer, Micah Richard et Alex Scott parmi les experts de la BBC.