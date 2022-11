Qui sont les commentateurs d’ITV pour le Danemark contre la Tunisie à la Coupe du monde 2022 ?

Si vous regardez le match de la Coupe du monde 2022 entre le Danemark et la Tunisie et que vous vous demandez qui sont les commentateurs d’ITV, nous avons ce qu’il vous faut.

Seb Hutchinson est le commentateur principal de la diffusion en direct Danemark-Tunisie (s’ouvre dans un nouvel onglet) avec John Hartson le rejoignant en co-commentaire.

Seb Hutchinson est un commentateur le plus souvent entendu sur la couverture de Sky Sports Premier League. Il faisait partie de l’équipe de commentateurs d’ITV pour l’Euro 2020.

John Hartson a joué pour le Celtic, West Ham et Arsenal au cours de sa carrière, faisant plus de 50 apparitions pour le Pays de Galles. Il a rejoint BT Sport pour fournir des analyses sur Score sportif BT en 2016, est un habitué de BBC 5 Live et en tant que conférencier gallois, Hartson apparaît régulièrement en tant qu’invité de studio sur S4C’s Sgorio.

En studio, Mark Pougatch est en charge de la présentation avec Nigel de Jong, Nadia Nadim et Hal Robson-Kanu fournissant des informations d’expert.

Ancienne BBC 5 En direct Pougatch a rejoint ITV en 2015 et sera le présentateur principal de sa troisième Coupe du monde lorsqu’il sera à la tête de la couverture de la chaîne au Qatar. Pougatch a dirigé la couverture d’ITV du championnat de rugby des Six Nations avec BT BT Sport Score montrer aussi.

Nigel de Jong a plus de 80 sélections avec l’équipe nationale des Pays-Bas et a eu des sorts à Manchester City, AC Milan, Hambourg et LA Galaxy. Il a disputé la finale de la Coupe du monde 2010 et était du côté des perdants, l’Espagne remportant le trophée.

De Jong est apparu sur la couverture internationale du football d’ITV dans le passé et a également apporté ses compétences de spécialiste à Amazon Prime.

Nadia Nadim est une ancienne joueuse de Manchester City et du PSG qui a représenté le Danemark à l’Euro féminin 2022 en Angleterre. Née en Afghanistan, Nadim est devenue réfugiée après que son père a été tué par les talibans : elle a été la première Danoise naturalisée à représenter une équipe nationale senior de football du Danemark et en janvier 2022, elle a obtenu son diplôme de médecin.

La Coupe du monde 2022 sera le deuxième tournoi de Nadim en tant qu’experte à la télévision britannique, après ses apparitions à l’Euro 2020 sur la chaîne. Le joueur de 34 ans peut parler neuf langues et joue actuellement pour Racing Louisville, basé au Kentucky.

Hal Robson-Kanu a 46 apparitions pour l’équipe nationale galloise et a marqué sans doute le but le plus emblématique de l’histoire des Dragons (s’ouvre dans un nouvel onglet)lorsqu’il a effectué un virage Cruyff avant de marquer contre la Belgique à l’Euro 2016.

La diffusion des matchs de la Coupe du monde est répartie entre la BBC et ITV au Royaume-Uni, avec Alan Shearer, Rio Ferdinand et Vincent Kompany parmi les experts de la BBC.