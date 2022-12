Qui sont les commentateurs d’ITV pour le Costa Rica contre l’Allemagne à la Coupe du monde 2022 ?

Si vous regardez le match de la Coupe du monde 2022 entre le Costa Rica et l’Allemagne et que vous vous demandez qui sont les commentateurs d’ITV (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont, nous avons ce qu’il vous faut.

Jon Champion et John Hartson sont derrière le micro pour cette rencontre du groupe E.

Champion est commentateur sur ITV et BBC depuis plus de 20 ans. Ces jours-ci, il est le plus souvent entendu sur Amazon Prime couvrant la Premier League.

Hartson a joué pour le Celtic, West Ham et Arsenal au cours de sa carrière, et a fait plus de 50 apparitions pour le Pays de Galles. Il a rejoint BT Sport pour fournir des analyses sur Score sportif BT en 2016, est un habitué de BBC 5 Live et en tant que conférencier gallois, Hartson apparaît régulièrement en tant qu’invité de studio sur S4C’s Sgorio.