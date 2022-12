Qui sont les commentateurs d’ITV pour le Brésil contre la Corée du Sud à la Coupe du monde 2022 ?

Si vous regardez le match de la Coupe du monde 2022 entre le Brésil et la Corée du Sud et que vous vous demandez qui sont les commentateurs d’ITV, nous avons ce qu’il vous faut.

Jon Champion et Ally McCoist sont derrière le micro pour cette dernière rencontre des 16.

Jon Champion est commentateur sur ITV et BBC depuis plus de 20 ans. Ces jours-ci, il est le plus souvent entendu sur Amazon Prime couvrant la Premier League.

Ally McCoist est un expert et commentateur très apprécié qui apparaît régulièrement sur ITV, TalkSport, Amazon Prime et BT Sport. Il a marqué plus de 350 buts pour les Rangers et 19 pour l’Écosse – et est très apprécié pour son sens de l’humour, ses perspectives brillantes et ses doublures historiques lors de relais de co-comm.

En studio, Mark Pougatch présente avec Graeme Souness, Roy Keane et Eni Aluko sur punditry.

Ancienne BBC 5 En direct Pougatch a rejoint ITV en 2015 et sera le présentateur principal de sa troisième Coupe du monde lorsqu’il sera à la tête de la couverture de la chaîne au Qatar. Pougatch a dirigé la couverture d’ITV du championnat de rugby des Six Nations avec BT BT Sport Score montrer aussi.

Graeme Souness est considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de sa génération, remportant trois Coupes d’Europe à Liverpool et faisant plus de 50 apparitions pour l’Écosse avant une carrière de manager qui l’a mené aux Rangers, Galatasaray, Benfica et Newcastle entre autres.

Souness est un habitué de la couverture de Sky Sports et a été un fidèle de Super dimanche depuis sa retraite de la direction.

Roy Keane était capitaine de Manchester United et a remporté sept titres de Premier League en seulement 12 saisons à Old Trafford. La seule Coupe du monde à laquelle Keane est allé était USA 1994: l’Irlandais a tristement quitté le camp avant le tournoi de 2002 après une dispute avec le manager Mick McCarthy.

Keane est un habitué de Sky Sports et connu pour son humour sec, son comportement grincheux et ses analyses passionnées. Il est apparu sporadiquement sur les tournois ITV et la couverture de la Ligue des champions au fil des ans, bien qu’il ait affirmé une fois: “Chaque fois que je regarde un match à la télévision, je dois éteindre les commentateurs.”

Eni Aluko est la directrice sportive de l’équipe féminine d’Angel City aux États-Unis. Elle a participé à trois Coupes du monde pour l’Angleterre, aux Jeux olympiques de 2012 pour la Grande-Bretagne et a remporté plus de 100 sélections – elle a également représenté Chelsea et la Juventus au niveau des clubs.

Aluko a fait du travail d’expert pour BT Sport et Amazon Prime depuis qu’il a pris sa retraite. Elle est également un visage familier de la couverture du football féminin sur ITV.

La diffusion des matchs de la Coupe du monde est répartie entre la BBC et ITV au Royaume-Uni, avec Alan Shearer, Micah Richard et Alex Scott parmi les experts de la BBC.