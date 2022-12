Qui sont les commentateurs d’ITV pour l’Angleterre contre le Sénégal à la Coupe du monde 2022 ?

Si vous regardez le match de la Coupe du monde 2022 entre l’Angleterre et le Sénégal et que vous vous demandez qui sont les commentateurs d’ITV, nous avons ce qu’il vous faut.

Sam Matterface et Lee Dixon sont derrière le micro pour cette rencontre des 16 derniers.

Sam Matterface est le commentateur principal d’ITV et est devenu le principal commentateur des matchs d’Angleterre en 2020. Il a déjà travaillé sur TalkSport et a été présentateur de Sky Sports News pendant trois ans.

L’ancien international anglais Lee Dixon a remporté quatre titres anglais avec Arsenal et a joué 22 fois pour son pays. Il est apparu à la fois sur ITV et la BBC en tant que commentateur et expert, tout en apparaissant plus récemment sur la couverture de la Ligue des Nations de Channel 4.