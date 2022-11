Qui sont les commentateurs d’ITV pour l’Allemagne contre le Japon à la Coupe du monde 2022 ?

Si vous regardez le match de la Coupe du monde 2022 entre l’Allemagne et le Japon et que vous vous demandez qui sont les commentateurs d’ITV, nous avons ce qu’il vous faut.

Sam Matterface est le principal commentateur de la diffusion en direct Allemagne contre Japon avec Ally McCoist le rejoignant en co-commentaire.

Sam Matterface est le commentateur principal d’ITV et est devenu le principal commentateur des matchs d’Angleterre en 2020. Il a déjà travaillé sur TalkSport et a été présentateur de Sky Sports News pendant trois ans.

Ally McCoist est un expert et commentateur très apprécié qui apparaît régulièrement sur ITV, TalkSport, Amazon Prime et BT Sport. Il a marqué plus de 350 buts pour les Rangers et 19 pour l’Écosse – et est très apprécié pour son sens de l’humour, ses perspectives brillantes et ses doublures historiques lors de relais de co-comm.

En studio, Mark Pougatch est en charge de la présentation avec Roy Keane, Ian Wright et Karen Carney, fournissant des informations d’expert.

Ancienne BBC 5 En direct Pougatch a rejoint ITV en 2015 et sera le présentateur principal de sa troisième Coupe du monde lorsqu’il sera à la tête de la couverture de la chaîne au Qatar. Pougatch a dirigé la couverture d’ITV du championnat de rugby des Six Nations avec BT BT Sport Score montrer aussi.

Roy Keane était capitaine de Manchester United et a remporté sept titres de Premier League en seulement 12 saisons à Old Trafford. La seule Coupe du monde à laquelle Keane est allé était USA 1994: l’Irlandais a tristement quitté le camp avant le tournoi de 2002 après une dispute avec le manager Mick McCarthy.

Keane est un habitué de Sky Sports et connu pour son humour sec, son comportement grincheux et ses analyses passionnées. Il est apparu sporadiquement sur les tournois ITV et la couverture de la Ligue des champions au fil des ans, bien qu’il ait affirmé une fois: “Chaque fois que je regarde un match à la télévision, je dois éteindre les commentateurs.”

L’ancien attaquant bien-aimé Ian Wright était le meilleur buteur d’Arsenal jusqu’à ce que son record soit dépassé par Thierry Henry en 2005. Il a également joué pour le Celtic, West Ham United et Burnley – et n’est devenu professionnel qu’au début de la vingtaine après avoir été maçon avant avoir sa chance dans le football.

Depuis sa retraite en tant que joueuse, Wright est apparue sur ITV, BBC, Sky et BT Sport, étant plus récemment un expert lors de l’Euro féminin 2022.

Karen Carney a remporté douze trophées au cours de sa carrière et a joué 144 fois pour son pays. Elle a été intronisée au Temple de la renommée du football anglais en 2021 et a été deux fois FA International Young Player of the Year, en 2005 et 2006.

En tant qu’expert, Carney a travaillé sur BT Sport, Sky Sports, Amazon Prime et la BBC. Elle est actuellement le plus souvent vue sur la couverture de Sky de la WSL.

La diffusion des matches de la Coupe du monde est répartie entre la BBC et ITV au Royaume-Uni, avec Alan Shearer, Rio Ferdinand et Vincent Kompany parmi les experts de la BBC.