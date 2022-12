Qui sont les commentateurs d’ITV pour la Suisse contre la Serbie à la Coupe du monde 2022 ?

Si vous regardez le match de la Coupe du monde 2022 entre le Japon et l’Espagne et que vous vous demandez qui sont les commentateurs d’ITV, nous avons ce qu’il vous faut.

Seb Hutchinson et Andros Townsend sont derrière le micro pour cette rencontre du groupe G.

Seb Hutchinson est un commentateur le plus souvent entendu sur la couverture de Sky Sports Premier League. Il faisait partie de l’équipe de commentateurs d’ITV pour l’Euro 2020.

L’ailier d’Everton Andros Townsend a joué pour Tottenham, Newcastle et Crystal Palace entre autres. Il est apparu pour la première fois en tant qu’expert sur ITV lors de la Coupe du monde 2014 lorsqu’il a été exclu du tournoi en raison d’une blessure. Aujourd’hui âgé de 31 ans, il a joué 13 fois pour l’Angleterre.

En studio, Mark Pougatch présente avec Joe Cole, Ian Wright et Karen Carney sur punditry.

Ancienne BBC 5 En direct Pougatch a rejoint ITV en 2015 et sera le présentateur principal de sa troisième Coupe du monde lorsqu’il sera à la tête de la couverture de la chaîne au Qatar. Pougatch a dirigé la couverture d’ITV du championnat de rugby des Six Nations avec BT BT Sport Score montrer aussi.

Membre de la Golden Generation anglaise, Joe Cole était l’un des milieux de terrain les plus talentueux que les Three Lions avaient à offrir dans les années 2000. Il a participé à trois Coupes du monde et a joué pour West Ham United, Chelsea, Liverpool et Lille au cours de sa carrière.

Cole est un habitué de BT Sport et a son propre podcast sur BT Sport Pods, Le casting de Joe Cole.

L’ancien attaquant bien-aimé Ian Wright était le meilleur buteur d’Arsenal jusqu’à ce que son record soit dépassé par Thierry Henry en 2005. Il a également joué pour le Celtic, West Ham United et Burnley – et n’est devenu professionnel qu’au début de la vingtaine après avoir été maçon avant avoir sa chance dans le football.

Depuis sa retraite en tant que joueuse, Wright est apparue sur ITV, BBC, Sky et BT Sport, étant plus récemment un expert lors de l’Euro féminin 2022.

Karen Carney a remporté douze trophées au cours de sa carrière et a joué 144 fois pour son pays. Elle a été intronisée au Temple de la renommée du football anglais en 2021 et a été deux fois FA International Young Player of the Year, en 2005 et 2006.

En tant qu’expert, Carney a travaillé sur BT Sport, Sky Sports, Amazon Prime et la BBC. Elle est actuellement le plus souvent vue sur la couverture de Sky de la WSL.