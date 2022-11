Qui sont les commentateurs d’ITV pour la Pologne contre l’Arabie saoudite à la Coupe du monde 2022 ?

Si vous regardez le match de la Coupe du monde 2022 entre la Tunisie et l’Australie et que vous vous demandez qui sont les commentateurs d’ITV, nous avons ce qu’il vous faut.

Seb Hutchinson et Andros Townsend sont en service de commentaires pour la Pologne contre l’Arabie saoudite.

Seb Hutchinson est un commentateur le plus souvent entendu sur la couverture de Sky Sports Premier League. Il faisait partie de l’équipe de commentateurs d’ITV pour l’Euro 2020.

L’ailier d’Everton Andros Townsend a joué pour Tottenham, Newcastle et Crystal Palace entre autres. Il est apparu pour la première fois en tant qu’expert sur ITV lors de la Coupe du monde 2014 lorsqu’il a été exclu du tournoi en raison d’une blessure. Aujourd’hui âgé de 31 ans, il a joué 13 fois pour l’Angleterre.

En studio, Seema Jaswal présente, et elle est rejointe par les experts Eniola Aluko et Karan Carney.

Seema Jaswal revient à ITV après avoir présenté lors du tournoi 2018 en Russie. Elle anime également la couverture mondiale de la Premier League pour Premier League Productions, qui comprend des émissions phares. Démarrer et Fan zone – et est l’un des présentateurs de la couverture de la Ligue des champions par BT Sport.

Eni Aluko est la directrice sportive de l’équipe féminine d’Angel City aux États-Unis. Elle a participé à trois Coupes du monde pour l’Angleterre, aux Jeux olympiques de 2012 pour la Grande-Bretagne et a remporté plus de 100 sélections – elle a également représenté Chelsea et la Juventus au niveau des clubs.

Aluko a fait du travail d’expert pour BT Sport et Amazon Prime depuis qu’il a pris sa retraite. Elle est également un visage familier de la couverture du football féminin sur ITV.

Karen Carney a remporté douze trophées au cours de sa carrière et a joué 144 fois pour son pays. Elle a été intronisée au Temple de la renommée du football anglais en 2021 et a été deux fois FA International Young Player of the Year, en 2005 et 2006.

En tant qu’expert, Carney a travaillé sur BT Sport, Sky Sports, Amazon Prime et la BBC. Elle est actuellement le plus souvent vue sur la couverture de Sky de la WSL.

La diffusion des matchs de la Coupe du monde est répartie entre la BBC et ITV au Royaume-Uni, avec Alan Shearer, Micah Richard et Alex Scott parmi les experts de la BBC.