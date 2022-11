Qui sont les commentateurs d’ITV pour France vs Danemark à la Coupe du monde 2022 ?

Si vous regardez le match de la Coupe du monde 2022 entre la France et le Danemark et que vous vous demandez qui sont les commentateurs d’ITV, nous avons ce qu’il vous faut.

Jon Champion et Ally McCoist sont dans la cabine de commentaires pour la diffusion en direct France vs Danemark.

Jon Champion est commentateur sur ITV et BBC depuis plus de 20 ans. Ces jours-ci, il est le plus souvent entendu sur Amazon Prime couvrant la Premier League.

Ally McCoist est un expert et commentateur très apprécié qui apparaît régulièrement sur ITV, TalkSport, Amazon Prime et BT Sport. Il a marqué plus de 350 buts pour les Rangers et 19 pour l’Écosse – et est très apprécié pour son sens de l’humour, ses perspectives brillantes et ses doublures historiques lors de relais de co-comm.

En studio, Laura Woods présente, et elle est rejointe par les experts Ian Wright, Hal Robson-Kanu et Graeme Souness.

Laura Woods est un visage familier des téléspectateurs d’ITV Sport et de Sky Sports ainsi qu’une présentatrice sur TalkSport. Fan d’Arsenal, Woods a quitté Sky cette année et travaille actuellement pour DAZN, dans le cadre de leur couverture de la boxe et de la Ligue des champions féminine, entre autres.

L’ancien attaquant bien-aimé Ian Wright était le meilleur buteur d’Arsenal jusqu’à ce que son record soit dépassé par Thierry Henry en 2005. Il a également joué pour le Celtic, West Ham United et Burnley – et n’est devenu professionnel qu’au début de la vingtaine après avoir été maçon avant avoir sa chance dans le football.

Depuis sa retraite en tant que joueuse, Wright est apparue sur ITV, BBC, Sky et BT Sport, étant plus récemment un expert lors de l’Euro féminin 2022.

Hal Robson-Kanu a 46 apparitions pour l’équipe nationale galloise et a marqué sans doute le but le plus emblématique de l’histoire des Dragons (s’ouvre dans un nouvel onglet)lorsqu’il a effectué un virage Cruyff avant de marquer contre la Belgique à l’Euro 2016.

Graeme Souness est considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de sa génération, remportant trois Coupes d’Europe à Liverpool et faisant plus de 50 apparitions pour l’Écosse avant une carrière de manager qui l’a mené aux Rangers, Galatasaray, Benfica et Newcastle entre autres.

Souness est un habitué de la couverture de Sky Sports et a été un fidèle de Super dimanche depuis sa retraite de la direction.

La diffusion des matchs de la Coupe du monde est répartie entre la BBC et ITV au Royaume-Uni, avec Alan Shearer, Micah Richard et Alex Scott parmi les experts de la BBC.