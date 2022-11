Qui sont les commentateurs de la BBC pour Qatar vs Equateur à la Coupe du monde 2022 ?

Si vous regardez le match d’ouverture de la Coupe du monde 2022 entre le Qatar et l’Équateur et que vous vous demandez qui sont les commentateurs de la BBC, nous avons ce qu’il vous faut.

Steve Bower est le principal commentateur de la diffusion en direct Qatar vs Equateur, avec Dion Dublin le rejoignant en co-commentaire.

Steve Bower est le présentateur principal de Premier League Productions dans le monde et présente le football de Premier League pour Amazon Prime Video. Il est l’une des principales voix de la BBC Match du jour et est sur BT Sport et ESPN.

Dion Dublin est un expert et co-commentateur bien-aimé qui a joué pour Aston Villa et Coventry City dans une carrière estimée en Premier League. Dublin est un habitué de Match du jouranimateur du salon de l’immobilier Maisons sous le marteau et l’inventeur de l’instrument de musique, le Dube.

Dans le studio pour le jeu d’ouverture se trouvent Gary Lineker, Alan Shearer, Alex Scott et Ashley Williams.

Le grand homme est de retour dans le siège d’ancre pour une sixième fois. Gary Lineker est désormais une légende de la diffusion ainsi que du football, avec 48 buts pour l’Angleterre le plaçant quatrième sur la liste de tous les temps, derrière Sir Bobby Charlton, Wayne Rooney et Harry Kane. Il est le meilleur buteur d’Angleterre en Coupe du monde de football avec 10 buts, une petite partie de lui espérant sans doute que Harry Kane (sur six) ne battra pas tout à fait ce record cette fois-ci.

Avec 260 buts, Alan Shearer a marqué plus de buts en Premier League que quiconque. L’ancien attaquant a remporté le Golden Boot à l’Euro 96 à domicile et a marqué 30 buts en seulement 63 apparitions pour l’Angleterre avant de se tourner vers le punditry à partir de la Coupe du monde 2006. Shearer travaille exclusivement sur la BBC.

Alex Scott a joué 140 fois pour l’Angleterre, a représenté la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de 2012 et a remporté cinq titres dans le football anglais avec Arsenal. Lorsqu’elle a couvert la Coupe du Monde de la FIFA 2018, elle est devenue la première experte du football féminin à une Coupe du Monde pour la BBC et a depuis présenté Objectif Footballcouverture du football féminin sur la BBC et des Jeux olympiques de 2020 aux côtés de Clare Balding.

Ashley Williams a géré plus de 300 apparitions pour Swansea City, menant le club à deux promotions et à la Coupe de la Ligue 2013 avant des séjours à Everton, Stoke et Bristol City. Williams a fait 86 apparitions pour le Pays de Galles, capitaine des Dragons à l’Euro 2016 avant de devenir expert à la retraite. Il est un expert occasionnel sur Match du jour.

La diffusion des matchs de la Coupe du monde est répartie entre la BBC et ITV au Royaume-Uni, avec Ian Wright, Roy Keane, Gary Neville et Graeme Souness parmi les experts d’ITV.