Qui sont les commentateurs de la BBC pour Pays de Galles contre Iran lors de la Coupe du monde 2022 ?

Si vous regardez le match de la Coupe du monde 2022 entre le Pays de Galles et l’Iran et que vous vous demandez qui sont les commentateurs de la BBC, nous avons ce qu’il vous faut.

Steve Bower et Danny Gabbidon sont de service pour celui-ci.

Steve Bower est le présentateur principal de Premier League Productions dans le monde et présente le football de Premier League pour Amazon Prime Video. Il est l’une des principales voix de la BBC Match du jour et est sur BT Sport et ESPN.

Danny Gabbidon a plus de 360 ​​​​apparitions en carrière dans des clubs comme Cardiff City, West Ham et Crystal Palace, ainsi que 49 sélections pour l’équipe nationale galloise. Il contribue à un podcast hebdomadaire sur le football gallois de la BBC avec le comédien Elis James et son compatriote international gallois, Iwan Roberts.

En studio, Gabby Logan présente et est rejoint en studio par les experts Ashley Williams, Jurgen Klinsmann et Ian Rush.

Gabby Logan est une ancienne gymnaste devenue présentatrice de télévision et la fille de l’ancien footballeur et entraîneur international gallois Terry Yorath. Logan a présenté sur Sky Sports en 1996, passant à ITV en 1998 et plus tard à la BBC en 2007. Logan a présenté diverses émissions sportives sur le Beeb et a été le principal présentateur de l’Euro féminin 2022.

Ian Rush est le meilleur buteur de tous les temps de Liverpool, ayant marqué un total de 346 buts dans toutes les compétitions et a été le meilleur buteur du Pays de Galles jusqu’en 2018, lorsque Gareth Bale a dépassé son record de 28 buts. Rush est apparu en tant qu’expert, analyste et journaliste pour Sky Sports et ESPN depuis 2005.

Ashley Williams a géré plus de 300 apparitions pour Swansea City, menant le club à deux promotions et à la Coupe de la Ligue 2013 avant des séjours à Everton, Stoke et Bristol City. Williams a fait 86 apparitions pour le Pays de Galles, capitaine des Dragons à l’Euro 2016 avant de devenir expert à la retraite. Il est un expert occasionnel sur Match du jour.

Jurgen Klinsmann a 108 sélections pour l’Allemagne et est l’un des joueurs les plus vénérés des années 90, remportant la Coupe du monde en 1990 et le Championnat d’Europe en 1996. Klinsmann a également dirigé l’Allemagne et les États-Unis lors des Coupes du monde, prenant récemment en charge le Hertha Berlin. en Bundesliga. L’Allemand est un habitué de la BBC lors des Coupes du monde et a été un expert lors de la finale de 2018.

Avec 260 buts, Alan Shearer a marqué plus de buts en Premier League que quiconque. L’ancien attaquant a remporté le Golden Boot à l’Euro 96 à domicile et a marqué 30 buts en seulement 63 apparitions pour l’Angleterre avant de se tourner vers le punditry à partir de la Coupe du monde 2006. Shearer travaille exclusivement sur la BBC.

Gilberto Silva a remporté la Coupe du monde 2002 avec le Brésil avant de rejoindre Arsenal et de devenir un Invincible en Premier League en 2006. Il a fait 93 apparitions pour la Selecao, en tant que capitaine lors de la Coupe des Confédérations 2007.

Micah Richards a joué pour Manchester City pendant 10 ans entre 2005 et 2015, prêté pour la dernière de ces saisons à la Fiorentina en Serie A, avant de déménager à Aston Villa. L’ancien défenseur a remporté deux titres, a été sélectionné 15 fois pour l’Angleterre et a joué pour la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de 2012. Richards est un expert de Sky Sports, BBC Sport et du réseau américain CBS Sports, apparaissant à la radio et à la télévision, y compris Match of the Day.

La diffusion des matchs de la Coupe du monde est répartie entre la BBC et ITV au Royaume-Uni, avec Ian Wright, Roy Keane et Graeme Souness parmi les experts d’ITV.