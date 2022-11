Qui sont les commentateurs de la BBC pour l’Uruguay contre la Corée du Sud à la Coupe du monde 2022 ?

Si vous regardez le match de la Coupe du monde 2022 entre l’Uruguay et la Corée du Sud et que vous vous demandez qui sont les commentateurs de la BBC, nous avons ce qu’il vous faut.

Pien Meulensteen et Danny Murphy sont sur pour celui-ci. Meulensteen est commentateur, journaliste et présentateur pour Sky Sports, BBC, DAZN et CBS. Meulensteen est la fille de l’ancien directeur de Fulham, René.

Danny Murphy est un analyste régulier du programme de la BBC Match du jour et invité occasionnel sur TalkSport. Au cours de sa carrière de joueur, il a joué pour Liverpool, Blackburn et Fulham entre autres, remportant neuf sélections pour l’Angleterre.

En studio, Gabby Logan présente.

Gabby Logan est une ancienne gymnaste devenue présentatrice de télévision et la fille de l’ancien footballeur et entraîneur international gallois Terry Yorath. Logan a présenté sur Sky Sports en 1996, passant à ITV en 1998 et plus tard à la BBC en 2007. Logan a présenté diverses émissions sportives sur le Beeb et a été le principal présentateur de l’Euro féminin 2022.

Jurgen Klnsmann, Pablo Zabaleta et Ashley Williams fournissent des experts.

Klinsmann a 108 sélections pour l’Allemagne et est l’un des joueurs les plus vénérés des années 90, remportant la Coupe du monde en 1990 et le Championnat d’Europe en 1996. Klinsmann a également dirigé l’Allemagne et les États-Unis lors des Coupes du monde, prenant récemment en charge le Hertha Berlin en la Bundesliga. L’Allemand est un habitué de la BBC lors des Coupes du monde et a été un expert lors de la finale de 2018.

L’ancien arrière latéral de Manchester City, Pablo Zabaleta, a représenté l’Argentine lors des Copa America 2011 et 2015 et faisait partie de l’équipe qui a terminé deuxième de la Coupe du monde 2014. Il a fait 58 apparitions pour son pays avant de prendre sa retraite en 2020 et apparaît maintenant sur la BBC lors des tournois de la Coupe du monde.

Ashley Williams a géré plus de 300 apparitions pour Swansea City, menant le club à deux promotions et à la Coupe de la Ligue 2013 avant des séjours à Everton, Stoke et Bristol City. Williams a fait 86 apparitions pour le Pays de Galles, capitaine des Dragons à l’Euro 2016 avant de devenir expert à la retraite. Il est un expert occasionnel sur Match du jour.

La diffusion des matchs de la Coupe du monde est répartie entre la BBC et ITV au Royaume-Uni, avec Ian Wright, Roy Keane et Graeme Souness parmi les experts d’ITV.