Qui sont les commentateurs de la BBC pour le Brésil contre la Serbie lors de la Coupe du monde 2022 ?

Si vous regardez le match de la Coupe du monde 2022 entre le Brésil et la Serbie et que vous vous demandez qui sont les commentateurs de la BBC, nous avons ce qu’il vous faut.

Guy Mowbray et Martin Keown sont sur pour celui-ci. Guy Mowbray apparaît principalement sur la BBC et BT Sport. Alors qu’il travaillait pour Eurosport lors de la Coupe du monde 1998, il est devenu le plus jeune commentateur télévisé d’une finale de Coupe du monde à l’âge de 26 ans seulement.

Mowbray est le principal commentateur de la BBC depuis 2010.

Martin Keown est un co-commentateur régulier et un expert de la BBC et de BT Sport. Il a remporté trois titres avec Arsenal en tant que joueur avant de prendre sa retraite en 2004.

En studio, Gary Lineker présente et est rejoint en studio par les experts Alan Shearer, Gilberto Silva et Micah Richards.

Le grand homme est de retour dans le siège d’ancre pour une sixième fois. Gary Lineker est désormais une légende de la diffusion ainsi que du football, avec 48 buts pour l’Angleterre le plaçant quatrième sur la liste de tous les temps, derrière Sir Bobby Charlton, Wayne Rooney et Harry Kane. Il est le meilleur buteur d’Angleterre en Coupe du monde de football avec 10 buts, une petite partie de lui espérant sans doute que Harry Kane (sur six) ne battra pas tout à fait ce record cette fois-ci.

Linksy est le présentateur principal et sera présent pour tous les matchs de l’Angleterre, ainsi que pour la finale (qui peuvent ne pas s’exclure mutuellement).

Avec 260 buts, Alan Shearer a marqué plus de buts en Premier League que quiconque. L’ancien attaquant a remporté le Golden Boot à l’Euro 96 à domicile et a marqué 30 buts en seulement 63 apparitions pour l’Angleterre avant de se tourner vers le punditry à partir de la Coupe du monde 2006. Shearer travaille exclusivement sur la BBC.

Gilberto Silva a remporté la Coupe du monde 2002 avec le Brésil avant de rejoindre Arsenal et de devenir un Invincible en Premier League en 2006. Il a fait 93 apparitions pour la Selecao, en tant que capitaine lors de la Coupe des Confédérations 2007.

Micah Richards a joué pour Manchester City pendant 10 ans entre 2005 et 2015, prêté pour la dernière de ces saisons à la Fiorentina en Serie A, avant de déménager à Aston Villa. L’ancien défenseur a remporté deux titres, a été sélectionné 15 fois pour l’Angleterre et a joué pour la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de 2012. Richards est un expert de Sky Sports, BBC Sport et du réseau américain CBS Sports, apparaissant à la radio et à la télévision, y compris Match of the Day.

La diffusion des matchs de la Coupe du monde est répartie entre la BBC et ITV au Royaume-Uni, avec Ian Wright, Roy Keane et Graeme Souness parmi les experts d’ITV.