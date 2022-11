Qui sont les commentateurs de la BBC pour l’Australie contre le Danemark à la Coupe du monde 2022 ?

Si vous regardez le match de la Coupe du monde 2022, Australie contre Danemark, et que vous vous demandez qui sont les commentateurs de la BBC, nous avons ce qu’il vous faut.

Jonathan Pearce est le principal commentateur du match entre la France et la Tunisie, avec Dion Dublin en co-commentaire.

Jonathan Pearce commente la BBC depuis les années 1990 et est également connu comme la voix d’une émission culte Guerres de robots sur la BBC. Pearce est également une voix de premier plan dans le football féminin et a fréquemment commenté les tournois féminins en son temps sur le Beeb.

Dion Dublin est un expert et co-commentateur bien-aimé qui a joué pour Aston Villa et Coventry City dans une carrière estimée en Premier League. Dublin est un habitué de Match of the Day, un présentateur de l’émission immobilière Homes Under The Hammer et l’inventeur de l’instrument de musique, le Dube.

Dans le studio, Mark Chapman est en charge de la présentation avec Micah Richards et Jermaine Jenas fournissant des informations d’expert.

Mark Chapman est l’hôte actuel du match du jour 2 et le présentateur principal de 5 sports en direct. Il anime également la couverture de la Rugby League et de la FA Cup de la BBC ainsi que le podcast The Athletic Football de The Athletic. Chappers est un fan de Manchester United et est également connu comme lecteur de nouvelles sportives et co-présentateur avec Scott Mills sur BBC Radio 1 pendant les années 2000.

Micah Richards a joué pour Manchester City pendant 10 ans entre 2005 et 2015, prêté pour la dernière de ces saisons à la Fiorentina en Serie A, avant de déménager à Aston Villa. L’ancien défenseur a remporté deux titres, a été sélectionné 15 fois pour l’Angleterre et a joué pour la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de 2012. Richards est un expert de Sky Sports, BBC Sport et du réseau américain CBS Sports, apparaissant à la radio et à la télévision, y compris Match of the Day.

Jermaine Jenas a fait plus de 270 apparitions en Premier League au cours de sa carrière avant de se tourner vers le punditry et de se présenter comme un habitué de BT Sport et de la BBC. Expert régulier de Match of the Day, il a également commencé à co-présenter The One Show pour la BBC en 2020.

La diffusion des matchs de la Coupe du monde est répartie entre la BBC et ITV au Royaume-Uni, avec Ian Wright, Roy Keane, Gary Neville et Graeme Souness parmi les experts d’ITV.