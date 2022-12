Qui sont les commentateurs de la BBC pour l’Argentine contre l’Australie à la Coupe du monde 2022 ?

Si vous regardez le match de la Coupe du monde 2022 entre l’Argentine et l’Australie et que vous vous demandez qui sont les commentateurs de la BBC, nous avons ce qu’il vous faut.

Steve Bower et Danny Murphy sont derrière le micro pour ce premier match des 16 derniers.

Bower est le présentateur principal de Premier League Productions dans le monde entier et présente le football de Premier League pour Amazon Prime Video. Il est l’une des principales voix du match du jour de la BBC et est sur BT Sport et ESPN.

Danny Murphy est un analyste régulier de l’émission Match of the Day de la BBC et invité occasionnel sur TalkSport. Au cours de sa carrière de joueur, il a joué pour Liverpool, Blackburn et Fulham entre autres, remportant neuf sélections pour l’Angleterre.