Qui sont les commentateurs de la BBC pour l’Arabie saoudite contre le Mexique à la Coupe du monde 2022 ?

Si vous regardez la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) match entre l’Arabie saoudite et le Mexique et se demandent qui sont les commentateurs de la BBC (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont, nous avons ce qu’il vous faut.

Guy Mowbray et Danny Gabbidon sont derrière le micro pour celui-ci.

Mowbray apparaît principalement sur la BBC et BT Sport. Alors qu’il travaillait pour Eurosport lors de la Coupe du monde 1998, il est devenu le plus jeune commentateur télévisé d’une finale de Coupe du monde à l’âge de 26 ans seulement. Il est le principal commentateur de la BBC depuis 2010.

Gabbidon a fait plus de 360 ​​​​apparitions en carrière dans des clubs comme Cardiff City, West Ham et Crystal Palace, ainsi que 49 sélections pour l’équipe nationale galloise. Il contribue à un podcast hebdomadaire de football gallois de la BBC avec le comédien Elis James et son compatriote international gallois, Iwan Roberts.