Qui sont les commentateurs de la BBC pour la Croatie contre le Maroc à la Coupe du monde 2022 ?

Si vous regardez la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) match pour la troisième place entre la Croatie et le Maroc et se demandent qui sont les commentateurs de la BBC (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont, nous avons ce qu’il vous faut.

Steve Wilson et Danny Murphy sont derrière le micro pour ce match.

Steve Wilson a été un commentateur intégral de la BBC et un important Match du jour commentateur au cours des deux dernières décennies, rejoignant le réseau en 1998.

Danny Murphy est un analyste régulier du programme de la BBC Match du jour et invité occasionnel sur TalkSport. Au cours de sa carrière de joueur, il a joué pour Liverpool, Blackburn et Fulham entre autres, remportant neuf sélections pour l’Angleterre.

En studio, Mark Chapman présente la couverture et il est rejoint par les experts Alex Scott, Jurgen Klinsmann et Micah Richards.

Mark Chapman est l’hôte actuel de Match du jour 2 et diriger 5 présentateurs sportifs en direct. Il anime également la couverture de la Rugby League et de la FA Cup de la BBC ainsi que The Athletic’s Le podcast de football athlétique. Chappers est un fan de Manchester United et est également connu comme lecteur de nouvelles sportives et co-présentateur avec Scott Mills sur BBC Radio 1 pendant les années 2000.

Alex Scott a joué 140 fois pour l’Angleterre, a représenté la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de 2012 et a remporté cinq titres dans le football anglais avec Arsenal. Lorsqu’elle a couvert la Coupe du Monde de la FIFA 2018, elle est devenue la première experte du football féminin à une Coupe du Monde pour la BBC et a depuis présenté Objectif Footballcouverture du football féminin sur la BBC et des Jeux olympiques de 2020 aux côtés de Clare Balding.

Jurgen Klinsmann a 108 sélections pour l’Allemagne et est l’un des joueurs les plus vénérés des années 90, remportant la Coupe du monde en 1990 et le Championnat d’Europe en 1996. Klinsmann a également dirigé l’Allemagne et les États-Unis lors des Coupes du monde, prenant récemment en charge le Hertha Berlin. en Bundesliga. L’Allemand est un habitué de la BBC lors des Coupes du monde et a été un expert lors de la finale de 2018.

Micah Richards a joué pour Manchester City pendant 10 ans entre 2005 et 2015, prêté pour la dernière de ces saisons à la Fiorentina en Serie A, avant de déménager à Aston Villa. L’ancien défenseur a remporté deux titres, a été sélectionné 15 fois pour l’Angleterre et a joué pour la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de 2012. Richards est un expert de Sky Sports, BBC Sport et du réseau américain CBS Sports, apparaissant à la radio et à la télévision, y compris Match of the Day.