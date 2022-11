Qui sont les commentateurs de la BBC pour la Croatie contre le Canada à la Coupe du monde 2022 ?

Si vous regardez le match de la Coupe du monde 2022 entre la Croatie et le Canada et que vous vous demandez qui sont les commentateurs de la BBC, nous avons ce qu’il vous faut.

Steve Wilson et Martin Keown sont de service pour celui-ci.

Steve Wilson a été un commentateur intégral de la BBC et un important Match du jour commentateur au cours des deux dernières décennies, rejoignant le réseau en 1998.

Martin Keown est un co-commentateur régulier et un expert de la BBC et de BT Sport. Il a remporté trois titres avec Arsenal en tant que joueur avant de prendre sa retraite en 2004.

En studio, Gabby Logan présente, avec Micah Richards, Alex Scott et Ashley Williams en service de punditry.

Gabby Logan est une ancienne gymnaste devenue présentatrice de télévision et la fille de l’ancien footballeur et entraîneur international gallois Terry Yorath. Logan a présenté sur Sky Sports en 1996, passant à ITV en 1998 et plus tard à la BBC en 2007. Logan a présenté diverses émissions sportives sur le Beeb et a été le principal présentateur de l’Euro féminin 2022.

Micah Richards a joué pour Manchester City pendant 10 ans entre 2005 et 2015, prêté pour la dernière de ces saisons à la Fiorentina en Serie A, avant de déménager à Aston Villa. L’ancien défenseur a remporté deux titres, a été sélectionné 15 fois pour l’Angleterre et a joué pour la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de 2012. Richards est un expert de Sky Sports, BBC Sport et du réseau américain CBS Sports, apparaissant à la radio et à la télévision, y compris Match of the Day.

Alex Scott a joué 140 fois pour l’Angleterre, a représenté la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de 2012 et a remporté cinq titres dans le football anglais avec Arsenal. Lorsqu’elle a couvert la Coupe du Monde de la FIFA 2018, elle est devenue la première experte du football féminin à une Coupe du Monde pour la BBC et a depuis présenté Objectif Footballcouverture du football féminin sur la BBC et des Jeux olympiques de 2020 aux côtés de Clare Balding.

Ashley Williams a géré plus de 300 apparitions pour Swansea City, menant le club à deux promotions et à la Coupe de la Ligue 2013 avant des séjours à Everton, Stoke et Bristol City. Williams a fait 86 apparitions pour le Pays de Galles, capitaine des Dragons à l’Euro 2016 avant de devenir expert à la retraite. Il est un expert occasionnel sur Match du jour.

La diffusion des matchs de la Coupe du monde est répartie entre la BBC et ITV au Royaume-Uni, avec Ian Wright, Roy Keane et Graeme Souness parmi les experts d’ITV.