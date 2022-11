Qui sont les commentateurs de la BBC pour la Belgique contre le Maroc à la Coupe du monde 2022 ?

Si vous regardez le match de la Coupe du monde 2022 entre la Belgique et le Maroc (s’ouvre dans un nouvel onglet) et se demandent qui sont les commentateurs de la BBC (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont, nous avons ce qu’il vous faut.

Guy Mowbray et Jermaine Jenas sont derrière le micro pour celui-ci.

Mowbray apparaît principalement sur la BBC et BT Sport. Alors qu’il travaillait pour Eurosport lors de la Coupe du monde 1998, il est devenu le plus jeune commentateur télévisé d’une finale de Coupe du monde à l’âge de 26 ans seulement. Il est le principal commentateur de la BBC depuis 2010.

Jenas a fait plus de 270 apparitions en Premier League au cours de sa carrière avant de se tourner vers le punditry et de se présenter comme un habitué de BT Sport et de la BBC. Un expert régulier sur Match du jouril a également commencé à co-présenter Le seul spectacle pour la BBC en 2020.