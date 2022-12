Qui sont les commentateurs de la BBC pour France vs Pologne à la Coupe du monde 2022 ?

Si vous regardez le match de la Coupe du monde 2022 entre la France et la Pologne et que vous vous demandez qui sont les commentateurs de la BBC, nous avons ce qu’il vous faut.

Robyn Cowen et Dion Dublin sont derrière le micro pour ce troisième match des 16 derniers.

Robyn Cowen est la commentatrice principale de la BBC pour le football féminin. Elle a également été une voix de premier plan sur Match of the Day depuis 2018, rejoignant la BBC en 2011, travaillant principalement à la radio avant son passage au MOTD.

Dion Dublin est un expert et co-commentateur bien-aimé qui a joué pour Aston Villa et Coventry City dans une carrière estimée en Premier League. Dublin est un habitué de Match of the Day, un présentateur de l’émission immobilière Homes Under The Hammer et l’inventeur de l’instrument de musique, le Dube.