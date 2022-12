Qui sont les commentateurs de la BBC pour Corée du Sud vs Portugal à la Coupe du monde 2022 ?

Si vous regardez la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) match entre la Corée du Sud et le Portugal et se demandent qui sont les commentateurs de la BBC (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont, nous avons ce qu’il vous faut.

Vicki Sparks et Danny Murphy sont derrière le micro pour celui-ci.

Vicki Sparks est journaliste et commentatrice de football pour BBC Sport et BT Sport. En 2018, elle est devenue la première femme à commenter un match de Coupe du monde en direct à la télévision britannique, lorsqu’elle a travaillé sur la victoire 1-0 du Portugal sur le Maroc.

Danny Murphy est un analyste régulier du programme de la BBC Match du jour et invité occasionnel sur TalkSport. Au cours de sa carrière de joueur, il a joué pour Liverpool, Blackburn et Fulham entre autres, remportant neuf sélections pour l’Angleterre.

Dans le studio, Gary Lineker présente, avec Alan Shearer, Mauricio Pochettino et Rio Ferdinand fournissant leur analyse et leur perspicacité d’experts.

Le grand homme est de retour dans le siège d’ancre pour une sixième fois. Gary Lineker est désormais une légende de la diffusion ainsi que du football, avec 48 buts pour l’Angleterre le plaçant quatrième sur la liste de tous les temps, derrière Sir Bobby Charlton, Wayne Rooney et Harry Kane. Il est le meilleur buteur d’Angleterre en Coupe du monde de football avec 10 buts, une petite partie de lui espérant sans doute que Harry Kane (sur six) ne battra pas tout à fait ce record cette fois-ci.

Linksy est le présentateur principal et sera présent pour tous les matchs de l’Angleterre, ainsi que pour la finale (qui peuvent ne pas s’exclure mutuellement).

Avec 260 buts, Alan Shearer a marqué plus de buts en Premier League que quiconque. L’ancien attaquant a remporté le Golden Boot à l’Euro 96 à domicile et a marqué 30 buts en seulement 63 apparitions pour l’Angleterre avant de se tourner vers le punditry à partir de la Coupe du monde 2006. Shearer travaille exclusivement sur la BBC.

Mauricio Pochettino a récemment dirigé l’équipe française du Paris Saint-Germain, où il a remporté le titre de Ligue 1 la saison dernière. Depuis qu’il a quitté le club cet été, Pochettino a profité d’un certain temps hors du football, attendant que le bon poste de direction se présente à lui.

Le joueur de 50 ans a joué 20 fois pour l’Argentine au cours de sa carrière, y compris lors de la Coupe du monde 2002 – il a notamment commis une faute sur Michael Owen pour le penalty infligé par David Beckham.

Largement considéré comme l’un des plus grands défenseurs anglais de tous les temps, Rio Ferdinand a joué 81 fois pour l’Angleterre et a été membre de trois équipes de la Coupe du Monde de la FIFA. Il a également remporté six titres de Premier League avec Manchester United et a été capitaine des Red Devils en Ligue des champions 2008. Il est le plus souvent vu sur BT Sport en tant qu’expert ces jours-ci, mais apparaît sur la BBC lors de tournois internationaux.

La diffusion des matchs de la Coupe du monde est répartie entre la BBC et ITV au Royaume-Uni, avec Ian Wright, Roy Keane, Gary Neville et Graeme Souness parmi les experts d’ITV.