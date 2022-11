Qui sont les commentateurs de la BBC pour Belgique v Canada à la Coupe du monde 2022 ?

Si vous regardez le match de la Coupe du monde 2022 entre la Belgique et le Canada et que vous vous demandez qui sont les commentateurs de la BBC, nous avons ce qu’il vous faut.

Steve Wilson est le principal commentateur de la diffusion en direct de la Belgique et du Canada, Jermaine Jenas le rejoignant en co-commentaire.

Steve Wilson a été un commentateur intégral de la BBC et un important Match du jour commentateur au cours des deux dernières décennies, rejoignant le réseau en 1998.

Jermaine Jenas a fait plus de 270 apparitions en Premier League au cours de sa carrière avant de se tourner vers le punditry et de se présenter comme un habitué de BT Sport et de la BBC. Un expert régulier sur Match du jouril a également commencé à co-présenter Le seul spectacle pour la BBC en 2020.

En studio, Gary Lineker est en charge de la présentation avec Rio Ferdinand, Alex Scott et Vincent Kompany, fournissant des informations d’expert.

Le grand homme est de retour dans le siège d’ancre pour une sixième fois. Gary Lineker est désormais une légende de la diffusion ainsi que du football, avec 48 buts pour l’Angleterre le plaçant quatrième sur la liste de tous les temps, derrière Sir Bobby Charlton, Wayne Rooney et Harry Kane. Il est le meilleur buteur d’Angleterre en Coupe du monde de football avec 10 buts, une petite partie de lui espérant sans doute que Harry Kane (sur six) ne battra pas tout à fait ce record cette fois-ci.

Linksy est le présentateur principal et sera présent pour tous les matchs de l’Angleterre, ainsi que pour la finale (qui peuvent ne pas s’exclure mutuellement).

Largement considéré comme l’un des plus grands défenseurs anglais de tous les temps, Rio Ferdinand a joué 81 fois pour l’Angleterre et a été membre de trois équipes de la Coupe du Monde de la FIFA. Il a également remporté six titres de Premier League avec Manchester United et a été capitaine des Red Devils en Ligue des champions 2008. Il est le plus souvent vu sur BT Sport en tant qu’expert ces jours-ci, mais apparaît sur la BBC lors de tournois internationaux.

Alex Scott a joué 140 fois pour l’Angleterre, a représenté la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de 2012 et a remporté cinq titres dans le football anglais avec Arsenal. Lorsqu’elle a couvert la Coupe du Monde de la FIFA 2018, elle est devenue la première experte du football féminin à une Coupe du Monde pour la BBC et a depuis présenté Objectif Footballcouverture du football féminin sur la BBC et des Jeux olympiques de 2020 aux côtés de Clare Balding.

Vincent Kompany est le manager de Burnley et le capitaine de Manchester City, quatre fois vainqueur de la Premier League. Kompany a remporté 89 sélections pour la Belgique au cours d’une carrière internationale de quinze ans et a mené les Red Devils à la troisième place de la Coupe du monde 2018 en tant que capitaine.

La diffusion des matchs de la Coupe du monde est répartie entre la BBC et ITV au Royaume-Uni, avec Ian Wright, Roy Keane, Gary Neville et Graeme Souness parmi les experts d’ITV.

L’ancien arrière latéral de Manchester City, Pablo Zabaleta, a représenté l’Argentine lors des Copa America 2011 et 2015 et faisait partie de l’équipe qui a terminé deuxième de la Coupe du monde 2014. Il a fait 58 apparitions pour son pays avant de prendre sa retraite en 2020 et apparaît maintenant sur la BBC lors des tournois de la Coupe du monde.

Micah Richards a joué pour Manchester City pendant 10 ans entre 2005 et 2015, prêté pour la dernière de ces saisons à la Fiorentina en Serie A, avant de déménager à Aston Villa. L’ancien défenseur a remporté deux titres, a été sélectionné 15 fois pour l’Angleterre et a joué pour la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de 2012. Richards est un expert de Sky Sports, BBC Sport et du réseau américain CBS Sports, apparaissant à la radio et à la télévision, y compris Match of the Day.

