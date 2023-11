Qui sont les colons israéliens et pourquoi vivent-ils sur les terres palestiniennes ? | Conflit israélo-palestinien Actualités

Depuis qu’Israël a déclenché sa brutale campagne de bombardements à Gaza le 7 octobre à la suite d’une attaque meurtrière du Hamas, les attaques de colons contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est ont plus que doublé, passant d’une moyenne de trois à huit incidents par jour. selon aux Nations Unies.

La recrudescence des attaques de colons a contraint des centaines de Palestiniens à fuir leurs foyers au cours des trois dernières semaines, au milieu des bombardements israéliens sur Gaza qui ont tué plus de 9 500 personnes.

Alors, qui sont les colons et où vivent-ils ?

Qui sont les colons ?

Les colons sont des citoyens israéliens qui vivent sur des terres palestiniennes privées en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est. La grande majorité des colonies ont été construites entièrement ou partiellement sur des terres palestiniennes privées.

Plus de 700 000 colons – 10 pour cent des quelque 7 millions d’habitants d’Israël – vivent désormais dans 150 colonies et 128 avant-postes disséminés en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est.

Une colonie est autorisée par le gouvernement israélien tandis qu’un avant-poste est construit sans autorisation gouvernementale. Les avant-postes peuvent aller d’un petit bidonville de quelques personnes à une communauté comptant jusqu’à 400 personnes.

Certains colons s’installent dans les territoires occupés pour des raisons religieuses tandis que d’autres sont attirés par un coût de la vie relativement inférieur et par les incitations financières offertes par le gouvernement. Les juifs ultraorthodoxes représentent un tiers de tous les colons.

Une majorité de Juifs israéliens vivant en Cisjordanie affirment que la construction de colonies améliore la sécurité du pays, selon le Pew Research Center. L’argument est que les colonies agissent comme un tampon pour la sécurité nationale d’Israël dans la mesure où elles restreignent les mouvements des Palestiniens et compromettent la viabilité d’un État palestinien. Cependant, certains membres de la gauche israélienne affirment que l’expansion des colonies nuit à la solution à deux États et, par conséquent, aux propres perspectives de paix d’Israël.

Quand les premières colonies ont-elles été construites ?

Israël a commencé à construire des colonies juste après avoir capturé la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza lors de la guerre des Six Jours en juin 1967.

En septembre 1967, le bloc Etzion à Hébron fut la première colonie construite en Cisjordanie occupée. La colonie accueille désormais 40 000 personnes.

Kfar Etzion, l’une des colonies les plus anciennes, abrite environ 1 000 personnes tandis que la plus grande – Modi’in Illit – compte environ 82 000 colons, pour la plupart des Juifs ultraorthodoxes.

Les gouvernements israéliens successifs ont poursuivi cette politique qui a conduit à une augmentation de la population de colons dans les territoires occupés.

Environ 40 pour cent des terres occupées de Cisjordanie sont désormais contrôlées par des colonies. Ces colonies – ainsi qu’un vaste réseau de points de contrôle pour les Palestiniens – séparent effectivement les parties palestiniennes de Cisjordanie les unes des autres, rendant la perspective d’un futur État contigu presque impossible, selon les critiques.

La première colonie juive en Palestine remonte au début du XXe siècle, lorsque les Juifs confrontés à une discrimination généralisée, à des persécutions religieuses et à des pogroms en Europe ont commencé à arriver. À l’époque, la Palestine – qui était encore sous contrôle colonial britannique – était majoritairement arabe avec une infime minorité juive.

Tel Aviv, la plus grande ville d’Israël, a été construite en 1909 comme colonie dans la banlieue de la ville arabe de Jaffa.

La migration massive des Juifs vers la Palestine a déclenché un soulèvement arabe. Mais dans les violences qui ont suivi, les milices sionistes bien armées ont procédé à un nettoyage ethnique de 750 000 Palestiniens en 1948. Les Palestiniens appellent leur expulsion la Nakba, qui signifie catastrophe en arabe.

Les colons sont-ils soutenus par le gouvernement ?

Le gouvernement israélien a ouvertement financé et construit des colonies pour que les Juifs y vivent.

Les autorités israéliennes donnent à leurs colons de Cisjordanie quelque 20 millions de shekels (5 millions de dollars) par an pour surveiller, signaler et restreindre les constructions palestiniennes dans la zone C, qui représente plus de 60 pour cent de la Cisjordanie. L’argent sert notamment à embaucher des inspecteurs et à acheter des drones, des images aériennes, des tablettes et des véhicules.

Le 4 avril, les autorités israéliennes ont demandé de doubler ce montant dans le budget de l’État, pour le porter à 40 millions de shekels (10 millions de dollars).

Au cours des dernières années, l’armée israélienne a mis en place une ligne d’assistance téléphonique appelée War Room C, que les colons peuvent appeler et rapport Construction palestinienne dans la zone C.

Plusieurs lois israéliennes autorisent les colons à s’emparer des terres palestiniennes :

Après la signature des accords d’Oslo en 1993 avec l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), le gouvernement israélien a officiellement arrêté la construction de nouvelles colonies, mais les colonies existantes ont continué à se développer.

La population des colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est grandi d’environ 250 000 en 1993 à près de 700 000 en septembre de cette année.

Mais en 2017, Israël a officiellement annoncé le début de nouvelles colonies.

Le Premier ministre Netanyahu – le Premier ministre israélien le plus ancien – a soutenu l’expansion des colonies depuis son arrivée au pouvoir en 1996.

Il existe également des organisations « non gouvernementales » israéliennes qui s’efforcent d’expulser les Palestiniens de leurs terres en utilisant les failles des lois foncières.

Les autorités israéliennes saisissent et démolissent également régulièrement des propriétés palestiniennes, invoquant l’absence de permis de construire et de documents fonciers délivrés par Israël.

Mais les groupes de défense des droits internationaux affirment qu’il est presque impossible d’obtenir un permis de construire israélien.

Les colonies israéliennes sont-elles légales au regard du droit international ?

Non. Toutes les colonies et tous les avant-postes sont considérés comme illégaux au regard du droit international car ils violent la Quatrième Convention de Genève, qui interdit à une puissance occupante de transférer sa population vers la zone qu’elle occupe.

Les colonies, disent les militants, sont des enclaves de souveraineté israélienne qui ont fragmenté la Cisjordanie occupée, et tout futur État palestinien ressemblerait à une série de minuscules anciens bantoustans d’Afrique du Sud, sans aucun lien entre eux, ou de townships réservés aux noirs.

Les Nations Unies les ont condamnés à travers de multiples résolutions et votes. En 2016, une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies dit les colonies n’avaient « aucune validité juridique ».

Mais les États-Unis, l’allié le plus proche d’Israël, ont fourni une couverture diplomatique au fil des années. Washington a toujours utilisé son droit de veto à l’ONU pour protéger Israël de la censure diplomatique.

Israël autorise et encourage les colonies. Bien qu’il considère les avant-postes comme illégaux au regard de ses lois, Israël a légalisé rétrospectivement plusieurs avant-postes ces dernières années.

Plus de 9 000 colons se sont retirés de Gaza en 2005 lorsqu’Israël a démantelé les colonies dans le cadre d’un plan de « désengagement » de l’ancien Premier ministre Ariel Sharon.

Comment Israël garde-t-il le contrôle de la Cisjordanie ?

Israël a construit un mur ou barrière de séparation qui s’étend sur plus de 700 km (435 miles) à travers la Cisjordanie, limitant les déplacements de plus de 3 millions de Palestiniens en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est. Mais Israël affirme que le mur est destiné à des fins de sécurité.

Les agriculteurs palestiniens doivent demander un permis pour accéder à leurs propres terres. Ces permis doivent être renouvelés à plusieurs reprises et peuvent également être refusés ou révoqués sans explication.

Par exemple, environ 270 des 291 hectares appartenant au village palestinien de Wadi Fukin, près de Bethléem, sont désignés comme zone C, sous contrôle israélien. Environ 60 pour cent de la Cisjordanie occupée relève de la zone C.

Outre le mur de séparation, plus de 700 obstacles routiers sont installés en Cisjordanie, dont 140 points de contrôle. Environ 70 000 Palestiniens titulaires d’un permis de travail israélien traversent ces points de contrôle lors de leurs déplacements quotidiens.

Les Palestiniens ne peuvent pas se déplacer librement entre la Cisjordanie occupée, Jérusalem-Est et Gaza et ont besoin d’un permis pour le faire.

Des groupes de défense des droits tels que Human Rights Watch et B’Tselem ont conclu que les politiques et les lois israéliennes utilisées pour dominer le peuple palestinien peuvent être décrites comme «aparté« .

La violence des colons a-t-elle augmenté ces dernières semaines ?

Oui. Les colons ont mené plus de 198 attaques en Cisjordanie, forçant environ 1 000 Palestiniens à fuir leurs foyers alors qu’Israël poursuit ses bombardements incessants sur Gaza depuis le 7 octobre.

“Les colons ont commis des crimes en Cisjordanie occupée bien avant le 7 octobre. C’est comme s’ils avaient obtenu le feu vert après le 7 octobre pour commettre davantage de crimes”, a déclaré Ghassan Daghlas, un responsable de l’Autorité palestinienne qui surveille les activités des colons. Jazira.

Le 28 octobre, un agriculteur palestinien récoltant des olives a été abattu par des colons à Naplouse, en Cisjordanie occupée. “Nous sommes maintenant dans la saison de récolte des olives – les gens n’ont pas pu atteindre 60 pour cent des oliviers dans la région de Naplouse à cause des attaques des colons”, a déclaré Daghlas.

Le village bédouin de Wadi as-Seeq, en Cisjordanie occupée, a été vidé de ses 200 habitants le 12 octobre suite aux menaces des colons.

Les violences actuelles surviennent alors que l’année dernière, la violence des colons a atteint un record, passant d’une moyenne de trois à huit incidents par jour, selon les Nations Unies.

Ces dernières années, les colons tentent de plus en plus de prier dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, suscitant les inquiétudes des Palestiniens quant à leur volonté d’empiéter sur le troisième lieu saint de l’Islam. Les prières juives ne sont pas autorisées conformément au « statu quo » régissant Al-Aqsa.

Trois jours avant que le Hamas ne mène une attaque meurtrière en Israël, des colons ont pris d’assaut l’enceinte de la mosquée. En 2021, la police israélienne a pris d’assaut l’enceinte de la mosquée pour faciliter l’entrée des colons, déclenchant un conflit meurtrier.

En février, des colons d’extrême droite se sont déchaînés dans la ville de Huwara, en Cisjordanie, incendiant des dizaines de maisons et de voitures. À la suite des violences, le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a appelé à « éliminer » Huwara.

La violence des colons israéliens a déplacé plus de 1 100 Palestiniens en Cisjordanie occupée depuis 2022, selon un rapport de l’ONU publié en septembre 2023.