Qui sont les cofondateurs de Represent, George Heaton et Michael Heaton ?

REPRESENT est une marque fondée par les frères George et Michael Heaton.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la marque, continuez à lire.

George et Michael Heaton sont les propriétaires de la marque Represent.

Quelle est la valeur nette des frères Heaton

George Heaton est né en avril 1993.

Selon son LinkedIn, il a étudié le graphisme au Runshaw College.

Il a ensuite étudié le graphisme à l’Université de Salford, dont il a obtenu son diplôme en 2014.

La valeur nette de George Heaton est estimée entre 4 millions de dollars (3 176 380,00 £) et 10 millions de dollars (7 940 950,00 £).

Michael Heaton est né en janvier 1991.

On ne sait pas s’il est allé au collège ou à l’université.

Il n’y a pas de valeur nette estimée disponible pour Michael, cependant, il se pourrait que sa valeur nette soit similaire à celle de ses frères.

Les frères ont grandi à Horwich.

Quand les Heatons ont-ils commencé Represent ?

Represent a été fondée en 2012 alors que George étudiait à l’université.

La marque compte désormais 150 revendeurs dans le monde, dont Selfridges et Harvey Nichols au Royaume-Uni.

Au cours des trois dernières années, la marque a explosé.

Les frères créent actuellement un nouveau siège social pour leur entreprise et envisagent d’ouvrir davantage de magasins physiques à travers le monde.

Ils ont lancé la marque en créant leurs propres vêtements qu’ils porteraient avec des tissus luxueux mais à un prix abordable.

George a imprimé des t-shirts pour montrer ses créations dans le cadre d’un projet universitaire.

Les frères ont ensuite commencé à promouvoir leurs vêtements sur Instagram et ont commencé à se constituer une clientèle auprès de célébrités, dont Justin Bieber, qui commençaient à porter leur marque.

C’est pendant le confinement dû au Covid-19 que la marque a explosé avec les commandes en ligne.

George a déclaré : « Nous étions alors une si petite marque, mais nous avons décidé de commencer à lancer des produits cohérents.

« Tout le monde était à la maison en train de regarder son téléphone et nous faisions cela chaque semaine, et nous avons eu une énorme boule de neige de clients alors que beaucoup de marques ne pouvaient tout simplement pas le faire de manière cohérente.

« Cela nous a donné une nouvelle façon de penser et de gérer l’entreprise. L’année dernière, nous avons enregistré un chiffre record pour nous et nous entendons poursuivre notre croissance à partir de là. »

Selon le Manchester Evening News, George a déclaré :

« J’avais 18 ans quand nous avons commencé, cela dure depuis longtemps mais nous avons gardé nos clients dès le premier jour.

« Nous avons toujours eu cet état d’esprit : toujours être meilleurs, nous y parvenons, et nous aurons toujours de plus grandes ambitions – plus vous grandissez, plus vous en voulez.

« Je pense que c’est parce que nous sommes si authentiques en tant que frères et designers que tout ce que nous faisons est pour la marque.

« Les gens qui aiment la marque sont comme nous aussi, et ils s’intéressent énormément à ce que nous faisons.

Les frères sont également connus pour leur passion pour l’exercice et leur mode de vie sain.

Ils partagent cela sur Instagram et encouragent leur équipe à suivre cette philosophie.

Represent a également collaboré avec Motley Crue et prévoit de lancer des produits pour la maison et la beauté.

Selon Drapers, George a déclaré qu’il était particulièrement fier de la sneaker Terrier à succès de la marque, qui s’est vendue à plusieurs reprises.

Il a déclaré : « En tant que créatif, la demande pour votre design est vraiment une leçon d’humilité.

« C’est sans aucun doute la meilleure sensation que l’on puisse ressentir.

« La plus grande leçon que j’ai apprise est l’importance de la patience et celle des essais et des erreurs.

« Tout est un processus, et chaque processus raconte une histoire.

« Chaque vêtement nécessite de nombreuses heures de conception, de création et d’ajustement avant de prendre vie en tant que pièce finale. »

George espère que Represent rejoindra les rangs des marques classiques : « Mon objectif est de devenir un grand designer et un grand homme d’affaires, et de faire de Represent une marque qui puisse durer éternellement dans l’industrie de la mode. »

En 2021, Represent avait une valeur nette de 7 080 119,00 £.