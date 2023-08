Qui sont les citoyens américains détenus en Iran ?

Commentez cette histoire Commentaire

L’Iran a décidé d’assigner à résidence quatre citoyens américains détenus dans la prison d’Evin – connue pour détenir des dissidents et des prisonniers internationaux dans des conditions brutales – selon la famille de l’un des Américains, Siamak Namazi. Cette décision pourrait être la première étape vers un échange de prisonniers tant recherché. Namazi, un Américain d’origine iranienne, était détenu depuis près de huit ans, la plus longue période de prison iranienne desservie par un ressortissant américain. Deux autres détenus depuis 2018 – Emad Shargi, également double national, et Morad Tahbaz, qui détient la nationalité américaine, britannique et iranienne – ont également été assignés à résidence, selon un communiqué de Jared Genser, l’avocat de la famille Namazi.

Le quatrième Américain n’a pas été identifié, a déclaré Genser, qui n’a pas pu confirmer où ils se trouvaient. Un cinquième Américain, dont l’identité n’est pas publique, a été récemment arrêté et semble avoir déjà été transféré en résidence surveillée, selon Genser. Le Washington Post n’a pas vérifié ces informations de manière indépendante.

Malgré les prémices d’un accord apparent, les tensions entre les États-Unis et l’Iran restent élevées.

Les négociations sur un retour à l’accord nucléaire de 2015 – dont le président Donald Trump s’est retiré et que le président Biden s’est engagé à relancer – se sont effondrées l’année dernière après des mois de pourparlers tendus. Sans l’accord, qui prévoyait l’annulation de certaines sanctions américaines, l’économie iranienne est en chute libre et son programme d’énergie nucléaire continue de se développer. Les chefs religieux du pays sont en état d’alerte maximale depuis leur répression violente du mouvement de protestation anti-gouvernemental qui a éclaté l’année dernière.

Voici les trois citoyens américains connus pour être emprisonnés en Iran, et ce que nous savons d’eux.

Siamak Namazi, 51 ans, est un homme d’affaires irano-américain qui vivait à Dubaï lorsqu’il a été arrêté alors qu’il rendait visite à des parents en Iran en 2015. Un tribunal iranien a condamné Namazi à 10 ans de prison pour collaboration avec un gouvernement étranger hostile.

Les Nations Unies ont statué que Namazi n’avait pas bénéficié d’un procès équitable. Il est détenu dans la tristement célèbre prison iranienne d’Evine, où des membres de sa famille affirment que sa santé s’est détériorée après avoir passé du temps en isolement cellulaire.

Namazi est né en Iran dans une famille éminente qui a quitté son pays d’origine pour les États-Unis peu après la révolution islamique de 1979. Namazi est devenu citoyen américain en 1993 et, après avoir obtenu son diplôme de l’Université Tufts, est retourné en Iran pour le service militaire obligatoire. Il a ensuite été chercheur en politique publique au sein du groupe de réflexion du Wilson Center. Namazi était employé comme responsable de la planification stratégique chez Crescent Petroleum, une société pétrolière et gazière en amont opérant au Moyen-Orient, au moment de son arrestation.

Le père de Siamak, Baquer Namazi, 86 ans, a également été arrêté par les autorités iraniennes, qui l’ont détenu lors d’un voyage début 2016 pour rendre visite à son fils en prison. Un tribunal de Téhéran a condamné Baquer à 10 ans de prison le même jour que Siamak et pour le même crime présumé de collaboration avec un gouvernement étranger hostile.

Baquer a passé des décennies à travailler dans le secteur humanitaire et souffre d’une maladie cardiaque, entre autres problèmes de santé. Il a été libéré pour raisons médicales temporaires en 2018. La justice iranienne a ensuite commué sa peine en 2020, mais a initialement refusé de renouveler son passeport ou de lui permettre de quitter l’Iran.

Baquer a quitté l’Iran en octobre 2022 et s’est d’abord rendu aux Émirats arabes unis pour des soins médicaux d’urgence.

Nous appelons l’Iran à libérer immédiatement tous les citoyens américains détenus à tort, y compris Siamak et Baquer Namazi, Emad Shargi et Morad Tahbaz (également citoyen britannique). L’Iran doit rendre compte de Bob Levinson et d’autres personnes enlevées par l’Iran. pic.twitter.com/AczQWgvotR — Roger D. Carstens, envoyé spécial du président américain (@StateSPEHA) 3 avril 2021

Morad Tahbaz, 67 ans, est un défenseur de l’environnement et un entrepreneur de nationalité américaine, britannique et iranienne. Il a été arrêté en Iran au début de 2018, avec huit autres écologistes de la Persian Wildlife Heritage Foundation, où il a été directeur général.

Un tribunal iranien a condamné Tahbaz en 2019 à 10 ans de prison pour espionnage militaire – et a confirmé la peine en 2020.

La fondation pour la faune et ses employés ont participé à un projet ambitieux de surveillance du guépard asiatique en danger critique d’extinction, dont la population en déclin vit désormais exclusivement en Iran. Dans le cadre de cet effort, les défenseurs de l’environnement ont utilisé des pièges photographiques pour capturer des images des guépards insaisissables. Les autorités iraniennes ont accusé les scientifiques d’utiliser le projet sur la faune – y compris les caméras fabriquées à l’étranger – pour collecter des informations militaires classifiées.

Tahbaz est diplômé de la Columbia Business School en 1983. Il est également un survivant du cancer et aurait été en mauvaise santé en prison.

« Pendant 4 ans, le gouvernement iranien a détenu Morad Tahbaz – un citoyen britannique et américain – dans la prison d’Evin », a déclaré Robert Malley, l’envoyé spécial américain pour l’Iran, dit sur Twitter plus tôt cette année. «Morad est un père, un écologiste et une victime du cancer. L’Iran devrait le libérer… immédiatement.

Emad Shargi, 56 ans, a été détenu pour la première fois en Iran au début de 2018, environ un an après que lui et sa femme ont déménagé à Téhéran depuis les États-Unis. Shargi, un double citoyen irano-américain, a été détenu au secret pendant des mois, mais a ensuite été libéré et innocenté de ce qu’un tribunal de Téhéran a qualifié d’espionnage et d’autres accusations de sécurité nationale.

Les autorités, cependant, n’ont pas rendu le passeport américain de Shargi et, fin 2020, le tribunal l’a informé qu’il avait en fait été condamné à 10 ans de prison pour espionnage et « collecte de renseignements militaires ». Les médias iraniens ont rapporté que Shargi avait ensuite été détenu à un poste de contrôle près de la frontière irakienne alors qu’il tentait de fuir le pays. Il est également détenu à la prison d’Evin au nord de Téhéran et a parfois pu appeler chez lui, a déclaré sa femme, Bahareh, à NPR.

Shargi est née en Iran et est partie aux États-Unis dans son enfance. Il est diplômé de l’Université du Maryland et de l’Université George Washington et a ensuite travaillé pour une société basée à Abu Dhabi qui loue et vend des avions privés. Shargi et Bahareh, qui se sont mariés à San Francisco, ont décidé de retourner en Iran après le départ de leurs deux filles pour l’université, a rapporté le New York Times. Pendant son séjour en Iran, Shargi a travaillé pour Sarava, une société de capital-risque technologique.

