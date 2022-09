Qui sont les chœurs aux funérailles et à l’inhumation de la reine ?

pleureuses ont dit au revoir au monarque le plus ancien de Grande-Bretagne lors des funérailles à l’abbaye de Westminster, diffusées et télévisées dans le monde entier.

Alors que la défunte reine a été inhumée le lundi 19 septembre 2022, la chorale a chanté certains des hymnes préférés de Sa Majesté.

Qui sont les chœurs aux funérailles de la reine ?

Alors que la reine Elizabeth a été enterrée, le service a été dirigé par le doyen de Westminster, avec de la musique chantée par le chœur de l’abbaye de Westminster.

Le chœur a été rejoint par le chœur de la chapelle royale de Sa Majesté, basé au palais St James.

Les chœurs étaient dirigés par l’organiste et maître des choristes de l’abbaye de Westminster, James O’Donnell, et l’orgue était joué par le sous-organiste de l’abbaye, Peter Holder.

Le chœur de l’abbaye de Westminster est un ensemble vocal masculin de renommée mondiale, fondé à la fin du XIVe siècle, lorsque l’abbaye était un monastère bénédictin.

Le Chœur de l’Abbaye est composé de 30 garçons âgés de 8 à 13 ans et de 12 chanteurs adultes professionnels, connus sous le nom de Lay Vicars.

Les 30 garçons fréquentent l’école de choeur de l’abbaye – la seule école de choeur du pays à ne s’adresser qu’aux choristes.

Les voix de l’Abbey Choir ont été la bande originale de certaines des plus importantes occasions royales, étatiques et nationales de ces dernières années, notamment le mariage du duc et de la duchesse de Cambridge, le jubilé de diamant de la reine Elizabeth II et les services commémoratifs pour Stephen Hawking et Nelson. Mandela.

En 2012, le pape Benoît XVI a invité le chœur à chanter avec le chœur de la chapelle Sixtine lors d’une messe papale dans la basilique Saint-Pierre.

Qui est le chœur lors de l’incarcération de la reine ?

Le service d’inhumation de Sa Majesté aura lieu à 16 heures le lundi 19 septembre 2022 à la chapelle St George du château de Windsor.

Le service sera chanté par le chœur de la chapelle Saint-Georges, dirigé par James Vivian, directeur musical. L’orgue sera joué par Luke Bond, directeur adjoint de la musique.

Avant le début de la cérémonie, Bond jouera une sélection de pièces pour l’orgue, y compris des œuvres de Dame Ethel Smyth et Samuel Coleridge-Taylor.

Deux hymnes seront chantés pendant le service; le premier, ‘All My Hope on God is Founded’, suivra l’enchère dans le service, et le second, ‘Christ is made the sure foundation’, avec la musique du compositeur anglais Henry Purcell.

Le joueur de cornemuse de la reine, le cornemuseur major James M. Banks, jouera à nouveau une complainte avant la fin du service, qui sera suivi d’une interprétation de l’hymne national britannique, “God Save the King”.

Le service est une cérémonie plus intime où les membres de la famille royale et les autres invités feront leurs derniers adieux avant l’enterrement.

Après la procession le long d’Albert Road, qui comprendra le Roi et des membres de la famille royale, le cercueil de la Reine sera porté en procession jusqu’à la chapelle.

Avant l’hymne final, la couronne impériale, l’orbe et le sceptre seront retirés du cercueil de la reine par le joaillier de la couronne et placés sur l’autel par le doyen de Windsor. Ceux-ci seront transportés plus tard à la Tour de Londres.

Qu’est-ce que la chorale a chanté aux funérailles de la reine ?

Le chœur a chanté des versets de la Bible lors de la procession du cercueil dans l’abbaye.

Ils ont également accompagné la congrégation en chantant les trois hymnes choisis par la reine – The Day Thou Gavest, Lord, Is Ended, The Lord Is My Shepherd et Love Divine, All Loves Excelling.

Ce dernier a été chanté lors du mariage du prince William et de la princesse Kate en 2011.

Le Seigneur est mon berger aurait rappelé à la famille royale son mariage d’amour avec feu le prince Philip tel qu’il a été chanté le jour de leur mariage en 1947.

Des psaumes et des hymnes ont également été présentés.

Une pièce chorale spécialement commandée, composée par le maître de la musique du roi, Judith Weir, a été chantée par la chorale de l’abbaye de Westminster.

Les mots sont adaptés du Psaume 42 versets 1-7 sont :

Comme le cerf désire les cours d’eau : ainsi mon âme aspire à toi, ô Dieu.

Mon âme a soif de Dieu, oui, du Dieu vivant : quand viendrai-je paraître devant Dieu ?

Mes larmes ont été ma nourriture jour et nuit : tandis qu’ils me disent chaque jour : Où est maintenant ton Dieu ?

Maintenant, quand j’y pense, je répands mon cœur par moi-même : car je suis allé avec la multitude, et je les ai fait sortir dans la maison de Dieu ;

Dans la voix de la louange et de l’action de grâce : parmi ceux qui observent le jour saint.

Pourquoi es-tu si pesante, ô mon âme : et pourquoi es-tu si inquiète en moi ?

Mets ta confiance en Dieu : car je lui rendrai encore grâces pour le secours de son visage.

Le chœur a également interprété deux hymnes My Soul, There Is A Country from Songs of Farewell et Who Shall Separate Us From The Love Of Christ? – composé par James MacMillan pour ce service.

Le chœur terminait les prières en chantant : « Ô GOÛTEZ et voyez comme le Seigneur est miséricordieux : bienheureux est l’homme qui se confie en lui.