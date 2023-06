Qui sont les chanteurs de la famille Sharpe ? À propos du groupe de chant ‘AGT’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : NBC

Sharpe Family Singers auditionne pour AGT saison 18.

Les Sharpe Family Singers chantent des reprises de chansons à succès.

Ron et Barbra Sharpe diriger les chanteurs de la famille Sharpe.

L’Amérique a du talent est sur le point d’accueillir sur scène l’une des familles les plus talentueuses d’Amérique. Le Chanteurs de la famille Sharpe se produira pour les juges dans l’espoir de passer à la compétition et de gagner ce spectacle tant convoité à Las Vegas.

Alors, qui sont les Sharpe Family Singers ? Cette famille fait de la musique incroyable ensemble. HollywoodLa Vie a tout ce que vous devez savoir sur cette famille de chanteurs.

Le groupe Sharpe Family Singers est composé de 6 membres de la famille.

Ron et Barbra Sharpe sont à la tête des Sharpe Family Singers. Le reste du groupe est composé de leurs enfants : fille Samanthafils Loganet des jumeaux Aidan et Connor.

Les Sharpe Family Singers font sensation sur les réseaux sociaux.

Les chanteurs de la famille Sharpe sont célèbres sur TikTok ! La famille compte plus de 8,5 millions de followers et leurs vidéos ont recueilli plus de 185 millions de likes ! Ils ont plus de 1,6 million d’abonnés YouTube.

Sharpe Family Singers est devenu célèbre en 2020.

Les Sharpe Family Singers se produisaient déjà ensemble lorsqu’ils ont lancé leur compte TikTok en février 2020. Ils sont rapidement devenus populaires auprès des téléspectateurs. « Nous avions déjà notre groupe de chant familial et connaissions beaucoup de chansons », ont déclaré Ron et Barbra Accès illimité à la musique. « TikTok était l’idée de tous nos enfants plus âgés, Logan et Samantha ! Le reste d’entre nous partait juste pour la balade! En tant que parents, nous aimions simplement le fait que nos enfants veuillent être vus en ligne avec nous ! C’était suffisant pour que maman et papa se joignent à la fête ! Et le reste est de l’histoire!

La famille a sorti un album de Noël.

Les Sharpe Family Singers ont sorti leur premier album, sur le thème des vacances Un Noël en famille Sharpe2021. L’album se compose de 12 chansons.

Ils ont récemment sorti leur Petite Sirène Mélange.

Les Sharpe Family Singers publient fréquemment des reprises de chansons à succès et de medleys sur leurs chaînes YouTube et d’autres plateformes de médias sociaux. Leur sortie la plus récente est un medley centré sur La petite Sirène. La famille s’est habillée comme votre préférée Petite Sirène personnages et a chanté des succès comme « Part of Your World » et plus encore.

