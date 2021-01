BEST Home Cook est de retour avec une torsion – cette fois, les candidats seront des célébrités.

La série accueillera dix célébrités d’horizons complètement différents pour montrer leur courage dans la cuisine. Voici qui entrera dans la cuisine Best Home Cook …

Gamme complète de Celebrity Best Home Cook: Qui sont les célébrités de cette année?

Ferne McCann

Ferne McCann est une ancienne star de TOWIE et personnalité de la télévision. Elle dirige maintenant sa propre entreprise de fitness.

Sa popularité a explosé deux ans plus tard lorsqu’elle est devenue finaliste de l’émission à succès I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

En janvier 2016, elle a rejoint This Morning d’ITV en tant que journaliste de showbiz.

Le plat signature de Ferne est une longe tendre de porc hoisin maison avec salade de chou asiatique enveloppée de laitue.

Ed Byrne

Ed Byrne est un humoriste irlandais, un doubleur et un acteur.

Ed a présenté des émissions de télévision Uncut! Meilleures publicités invisibles et Juste pour rire, et est un invité régulier sur The Panel, HeadJam, Mock the Week et Never Mind the Buzzcocks.

Le plat signature maison d’Ed est les côtes de porc fumées.

Rachel Johnson

Rachel Johnson est la sœur cadette de nul autre que le premier ministre Boris Johnson.

Elle est journaliste et a travaillé pour le Financial Times et la BBC. Elle apparaît régulièrement sur des panels de discussion, y compris l’heure des questions et The Pledge de Sky News.

Rachel a participé à Celebrity Big Brother 2018, mais est devenue la deuxième colocataire à être expulsée.

Le plat signature de Rachel est le macaroni au fromage.

Karim Zeroual

Karim est un présentateur de télévision et une personnalité.

Il a ancré CBBC au cours des six dernières années.

Karim est apparu dans la dix-septième série de Strictly Come Dancing de la BBC, mais a été battu par Kelvin Fletcher.

Le plat signature de Karim serait le poulet au curry, avec du riz au cumin, des chapatis et toutes les garnitures.

Ruth Madeley

Ruth Madeley est une actrice britannique connue pour ses rôles dans Don’t Take My Baby, Katy et Five by Five.

Elle est également apparue dans la saison 7 de Cold Feet dans le rôle de Tracey McHarrie, une femme handicapée qui se fait virer.

Le plat signature de Ruth est une lasagne copieuse.

Tom Read Wilson

Tom Read Wilson est surtout connu pour être le réceptionniste et le coordinateur client junior sur E4’s Celebs Go Dating.

Il est également apparu sur The Voice UK en 2016.

Le plat maison ultime de Tom serait le steak de saumon avec une «bonne sauce hollandaise maison».

Désirée Burch

Desiree est un comédien connu pour avoir raconté Too Hot To Handle.

Originaire de Los Angeles, elle a également vécu à New York et Peckham et est connue pour ses performances de stand-up.

Desiree dit que son plat signature maison est le pain de singe.

Gareth Thomas

Gareth Thomas est une légende du rugby gallois qui a été sélectionné 100 fois pour l’équipe nationale.

La star du rugby est le deuxième détenteur du record du plus grand nombre d’essais marqués par l’équipe galloise.

Il est également apparu dans la neuvième série de Celebrity Big Brother et Dancing on Ice.

Le plat maison ultime de Gareth est les saucisses Glamorgan – une saucisse végétarienne galloise.

Shobna Gulati

Shobna Gulati est connue pour avoir joué le rôle de Sunita Alahan sur Coronation Street.

Elle est également connue pour jouer Anita dans la comédie Dinnerladies de Victoria Wood, apparaissant dans les deux séries de la populaire émission.

Le plat préféré de Shobna à cuisiner est une crevette à la noix de coco et à la sauce tomate.

Ed Balls

Ed Balls est un ancien député travailliste.

Il s’est présenté à la direction du Parti travailliste en 2010, après la démission de Brown, mais a perdu face à Ed Miliband. Il est ensuite devenu Shadow Home Secretary et plus tard Shadow Chancellor sous Milliband.

Ed est apparu sur Strictly Come Dancing en 2016.

Comme Ruth, le plat signature d’Ed est une lasagne.

Quand Celebrity Best Home Cook 2021 est-il activé?

Celebrity Best Home Cook est à la télévision le mardi 26 janvier à 21 h.

Il sera diffusé sur BBC One et pourra être visionné en ligne via BBC iPlayer.