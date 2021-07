AVEC Never Mind The Buzzcocks de retour sur les écrans, les fans se demandent à qui ils peuvent s’attendre en tant que capitaines d’équipe.

Le redémarrage de l’émission sur le thème de la musique a été confié à un nouvel hôte et capitaine, bien qu’un vétéran du programme fasse son retour.

Qui sont les capitaines des équipes de Never Mind The Buzzcocks ?

Greg Davies a été choisi pour présenter le revival Never Mind The Buzzcocks. Un nouveau défi de l’humoriste britannique.

Un capitaine pour la première fois a été recruté, avec un visage familier ajouté au mélange.

Le comédien Jamali Maddix apparaîtra également dans Never Mind The Buzzcocks en tant qu’invité régulier.

Daisy May Cooper

Actrice et écrivaine anglaise, originaire de Cirencester dans le Gloucestershire, Daisy a eu sa première rencontre avec les projecteurs après avoir joué une jeune mère dans la série ITV Doc Martin.

En 2014, elle décroche le rôle de PC Garvey dans The Wrong Mans

Elle a écrit et joué dans la série de comédie BBC Three This Country aux côtés de son frère Charlie, remportant un Bafta Award pour la meilleure comédie féminine en 2018.

Une deuxième et une troisième série de l’émission ont ensuite été diffusées.

Daisy a également dépeint Peggotty dans L’histoire personnelle de David Copperfield en 2019 avant de décrocher un rôle dans Avenue 5 de HBO.

Ce ne sera pas la première fois qu’elle travaille avec Greg Davies, puisque le 29 juillet 2020, elle a été annoncée comme faisant partie du casting de la dixième série de Taskmaster.

Noel Fielding

Les fans de Never Mind The Buzzcocks seront sans aucun doute ravis de voir Noel reprendre son rôle de capitaine d’équipe.

Il est resté fidèle à la série depuis 2009 jusqu’à sa toute dernière saison.

Né le 21 mai 1973 à Westminster, l’acteur, comédien et musicien est surtout connu pour son travail avec la troupe de comédie The Mighty Boosh, aux côtés de Julian Barratt.

Il est également connu comme le co-présentateur de The Great British Bake-Off, qu’il anime depuis 2017.

Qui étaient les précédents capitaines de l’équipe de Never Mind The Buzzcocks ?

Comme mentionné ci-dessus, Noel Fielding a déjà été nommé capitaine de l’équipe Never Mind The Buzzcocks, apparaissant dans la série pour la première fois en 2014.

Alors que la saison 22 de Never Mind The Buzzcocks présentait une série de capitaines d’équipe invités, le comédien et musicien britannique Bill Bailey a été capitaine de 2002 à 2008.

Il a été précédé par le comédien et écrivain irlandais Sean Hughes, qui a figuré dans l’émission de 1996 à 2002.

Un capitaine d’équipe est toujours resté cohérent dans ses apparitions sur Never Mind The Buzzcocks.

Le comédien d’improvisation Phill Jupitus a été le premier à s’en tenir au programme depuis sa création en 1996 jusqu’en 2014.

Cependant, il n’est pas prêt à revenir au redémarrage de la série.





Quand est la nouvelle série à la télévision?

Bien qu’aucune date de diffusion précise n’ait encore été révélée, Never Mind The Buzzcocks devrait revenir sur les écrans d’ici la fin de 2021.

Passant de la BBC, il sera diffusé sur Sky.

Le diffuseur a commandé la série pour huit épisodes ainsi qu’un spécial Noël.