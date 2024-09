« Qui sont les Canucks » — Vancouver en vedette dans la catégorie Jeopardy

La Rogers Arena de Vancouver est le domicile de cette équipe qui a rejoint la LNH en 1970.

Les Canucks de Vancouver étaient l’une des réponses – ou plutôt l’une des questions – de Jeopardy! le mercredi 18 septembre.

La première manche, connue sous le nom de Jeopardy! Round, avait pour thème « Vancouver, C.-B. » comme l’une des six catégories, et les cinq questions de la catégorie étaient toutes liées à Vancouver d’une manière ou d’une autre. La plus simple, d’une valeur de 200 $, serait assez évidente pour tout fan des Canucks, bien que le hockey se soit avéré être un obstacle dans ce jeu-questionnaire de longue date.

Considérez le temps qu’un participant à Jeopardy! a répondu : « Qui est Magic Johnson ? » en réponse à qui dans l’histoire de la LNH a enregistré plus de 100 passes décisives au cours de 11 saisons différentes.

Heureusement, l’un des concurrents connaissait l’identité de l’équipe qui a rejoint la LNH en 1970 et qui a élu domicile au Rogers Arena.

La bonne question — « Qui sont les Canucks? » — a été posée par Aiden Orzech, qui avait un avantage injuste sur ses concurrents dans cette catégorie : il est Canadien.

Désolé pour les spoilers, mais si vous n’arrivez pas à donner la bonne réponse, alors que faites-vous ici ?

M. Orzech, un enseignant de Thornhill, en Ontario, a obtenu trois réponses correctes sur cinq dans la catégorie « Vancouver, C.-B. », y compris le Daily Double de la ronde. Il en était à son troisième épisode, ayant remporté un total de 49 599 $ lors de ses deux participations précédentes. Il s’est toutefois présenté au Jeopardy final en troisième position avec 5 200 $ et a tout perdu à cause de la mauvaise réponse dans la catégorie « Les films ».

Chris Lindsay, qui a répondu correctement à la question de 1 000 $ dans la catégorie « Vancouver, Colombie-Britannique », a remporté l’épisode avec un total de 11 600 $.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Voici toutes les réponses de la catégorie « Vancouver, BC » du mercredi. À combien de questions pouvez-vous répondre correctement ?

200 $ – La Rogers Arena de Vancouver est le domicile de cette équipe qui a rejoint la LNH en 1970.

400 $/jour en chambre double – Le premier voyage en mer de ce groupe a débuté à Vancouver en 1971 pour protester contre les essais nucléaires en Alaska.

600 $ – George Vancouver a été immortalisé après avoir exploré la région à bord de ce vaisseau, également le nom de la navette spatiale ayant servi le plus longtemps.

800 $ – Dans les années 1880, Vancouver a été choisie par hasard comme terminal occidental de ce système de transport, le CP.

1 000 $ – La ville a accueilli une course célèbre dans l’Empire britannique de l’époque et ces Jeux ; John Landy s’est retourné lorsque Roger Bannister l’a dépassé.