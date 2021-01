À la suite de la prise du Capitole, M. Hawley a refusé de renoncer à sa position, publiant une déclaration disant: «Je ne m’excuserai jamais d’avoir donné la parole aux millions de Missouriens et d’Américains qui s’inquiètent de l’intégrité de nos élections.»

Il a été qualifié par le magazine libertaire Reason de «démagogue de premier ordre», tandis que le chroniqueur d’Esquire Charles Pierce a déclaré «dans une ville pleine de gens assoiffés, Josh Hawley est un homme rampant à travers le Kalahari. L’endroit le plus dangereux où se tenir à Washington DC est n’importe quel endroit entre le sénateur Josh Hawley et un microphone en direct.

Malgré cela, M. Hawley conserve le soutien de certains coins du parti républicain, en raison de ses fortes positions évangéliques et conservatrices et de sa haine pour «l’élite cosmopolite».

Un atout

La question à un million de dollars est laquelle.

Donald Trump a fait allusion à son intention de se présenter à nouveau en 2024, bien que ceux-ci puissent être sabotés si le Sénat vote pour l’interdire de se présenter ou d’occuper à nouveau une fonction publique.

Cependant, sa fille Ivanka et son fils Don Jr. ont également été évoqués comme candidats potentiels pour la course 2024.

Ivanka a été l’une des conseillères les plus proches de son père pendant son mandat à la Maison Blanche, avec son titre officiel fourre-tout de « conseillère du président » lui permettant d’être impliquée dans un éventail de questions, comme assister aux réunions du G20 et «Initiative mondiale pour le développement et la prospérité des femmes».

