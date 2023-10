Kailyn Lowry, de TEEN Mom, a cinq enfants et quatre bébés papas au total.

Kailyn a été choisie pour la deuxième saison de 16 and Pregnant sur MTV et est devenue encore plus populaire dans sa série dérivée Teen Mom.

Jo Rivera

MTV

Jo Rivera[/caption]

Le premier enfant de la maman adolescente est issu d’une relation avec son petit ami Jo Rivera.

Elle a donné naissance en janvier 2010 à son fils, Isaac Elliott Rivera.

Le père n’avait que 18 ans lorsque son fils est né.

Rivera est mariée à Vee Torres et le couple a une fille de 4 ans.

Javi Marroquín

Getty Images

Javi Marroquin et la maman adolescente Kailyn Lowry[/caption]

Kailyn a épousé le père de son deuxième enfant, Javi Marroquin, membre de l’US Air Force, en septembre 2012, alors qu’elle était enceinte.

En 2013, elle donne naissance à Lincoln Marshall Marroquin.

Les deux ont commencé à avoir des problèmes de mariage et sont apparus dans Marriage Boot Camp, mais ont finalement divorcé en 2015.

Ils ont accepté de partager la garde de leur fils et Kailyn a démenti les rumeurs selon lesquelles leur mariage aurait pris fin pour cause d’infidélité.

Chris López

Instagram

Chris Lopez a deux enfants avec la star de Teen Mom[/caption]

Elle a commencé à sortir avec son ami Chris Lopez et est tombée enceinte de son troisième enfant, Lux Russell Lowry, né en août 2017.

Les fans ont célébré à l’été 2020 lorsqu’il a été révélé que la star de Teen Mom 2 avait donné naissance à elle et au deuxième fils de Lopez.

Kailyn et Chris ont eu une relation intermittente turbulente et sont actuellement à l’écart.

Lors d’un Instagram Live, Chris a révélé qu’il avait été banni de son accouchement à domicile et qu’il ne savait pas exactement quand il avait vu Lux pour la dernière fois.

Il a récemment déclaré que ce n’était «pas ses affaires» si elle sortait avec un «nouvel homme».

Qui sont les enfants de Kailyn Lowry ?

Isaac13 ans, avec un ex Jo Riverafils Lincoln9 ans, avec un ex Javi Marroquín, et fils Lux6, et Credo3 ans, avec ex Chris López-expliqué. “Et je suis tombée enceinte alors que je ne le suis pas réellement, comme si j’avais suivi mon ovulation et que je suis tombée enceinte des jours qui n’étaient pas ma fenêtre d’ovulation.”

Kailyn est la maman d’Isaac, 13 ans, Lincoln, 9 ans et Lux, 6 ans.

La star de télé-réalité a donné naissance à son quatrième fils Creed, 3 ans, le 30 juillet.

Le 4 juillet 2023, elle aurait révélé qu’elle avait un cinquième enfant.

Elle a dit cela dans un épisode de son podcast, Baby Mamas No Drama, tout en racontant à Aurora Culpo comment elle avait découvert les Culpo Sisters, en disant : « Je suis tombée sur votre émission pour la première fois à l’hôpital avec un de mes enfants.

“Le premier épisode que j’ai vu était, je crois, celui où vous avez dit à vos parents que vous étiez peut-être en train de vous séparer ou de divorcer et qu’ensuite une de vos sœurs allait s’occuper de vos enfants.”

Elle aurait eu son cinquième enfant, Rio, avec son petit ami Elijah Scott.

La méga agence

Kailyn a révélé qu’elle aurait plus d’enfants[/caption]

Quand Kailyn a-t-elle annoncé qu’elle était de nouveau enceinte ?

Dans son épisode de podcast, Barely Famous, le vendredi 28 octobre 2023, Kailyn a annoncé qu’elle attendait des jumeaux avec son petit ami Elija Scott.

Elle a fait cette annonce concernant l’attente de ses cinquième et sixième enfants alors qu’elle s’adressait à la star de TikTok, Allison Kuch.