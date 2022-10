Le candidat à la direction de TORY, Rishi Sunak, est marié à la fille d’un milliardaire, le sixième homme le plus riche d’Inde.

Il s’est marié avec Akshata Murthy en 2009, mais qui sont ses parents ?

NR Narayana Murthy serait le sixième homme le plus riche d’Inde Crédit : Getty Images – Getty

Qui sont les beaux-parents de Rishi Sunak ?

Le candidat au poste de Premier ministre Rishi Sunak a mené une carrière lucrative de banquier avant de devenir député, et la famille de sa femme fait partie des plus riches d’Inde.

En 2020, il a été rapporté qu’elle détenait des actions dans la société de son père d’une valeur d’environ 430 millions de livres sterling, ce qui la rendrait plus riche que la reine.

Alors, comment les beaux-parents de Rishi ont-ils gagné leur argent ?

Père – NR Narayana Murty

Le beau-père de Rishi Sunak, NR Narayana Murty, est un milliardaire indien et le co-fondateur de la société informatique Infosys.

L’homme d’affaires, né le 20 août 1946, serait le sixième homme le plus riche d’Inde.

Il détient maintenant le titre de président émérite de la société après avoir pris sa retraite en 2011.

Il a fondé l’entreprise en 1981 et en a été le PDG de 1981 à 2002 ainsi que le président de 2002 à 2011.

Le magazine Time l’a décrit comme le “père du secteur informatique indien” grâce à sa contribution à l’externalisation.

Murty a été classé parmi les 12 plus grands entrepreneurs de notre époque par le magazine Fortune.

Mère – Sudha Murty

Sudha Murty est connue pour son travail social et ses nombreux romans Crédit : Getty

Sudha Murty, née Kulkarni, née le 19 août 1950, est une professeure d’ingénierie indienne, auteure et assistante sociale.

Elle est présidente de la Fondation Infosys, fondée en 1996, aux côtés de son mari.

Sudha a commencé sa carrière professionnelle en informatique et en ingénierie.

Elle est surtout connue pour son travail social et sa contribution à la littérature en kannada et en anglais, et a écrit un certain nombre de romans.

Elle est la fille du chirurgien Dr RH Kulkarni et de sa femme Vimala Kulkarni.

Sudha a deux enfants avec son mari, sa fille Akshata, née en 1980, et un fils, Rohan, né trois ans plus tard.

Frère – Rohan Murty

Rohan Murty, à droite, avec son père en 2015 Crédit : AFP-Getty

Rohan Narayana Murty est un officier technique indien et membre junior de la Harvard Society of Fellows.

Il a suivi les traces de son père en créant sa propre entreprise de technologie.

Il est le fondateur et directeur technique de la société de transformation numérique Soroco, spécialisée dans l’automatisation utilisant l’intelligence artificielle.

Il a obtenu un doctorat en génie informatique de l’Université de Harvard en 2011.

Rohan a épousé Lakshimi Venu, fille du président de TVS Motors Venu Srinivasan, en juin 2011, mais a divorcé en 2015.

En décembre 2019, il s’est remarié – avec Aparna Krishnan, la fille de Savithri Krishnan, employé retraité du SBI basé à Kochi, et de l’ancien officier de la marine indienne, le commandant KR Krishnan, en décembre 2019.

Il est également le fondateur de la Murty Classical Library of India.

Akshata et Rohan épellent le nom de famille Murty sans le «H», comme leur mère.