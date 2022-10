Qui sont les beaux-parents de Rishi Sunak ? Les entrepreneurs indiens plus riches que le roi Charles

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Rishi Sunak est le nouveau Premier ministre britannique et le troisième chef conservateur à occuper ses fonctions en moins de trois mois.

Cependant, l’ancien chancelier n’a pas eu le parcours le plus facile vers le poste le plus élevé et les scandales passés pourraient encore revenir le hanter en tant que Premier ministre. Plus tôt cette année, ses affaires fiscales et celles de sa femme ont fait l’objet d’un examen minutieux après qu’il a été révélé qu’elle avait revendiqué le statut de non-domicile afin d’économiser sur sa facture fiscale. .

Cela a coïncidé avec son amende pour avoir assisté à une fête d’anniversaire à Downing Street lors du scandale Partygate.

On pense que M. Sunak est l’homme le plus riche de la Chambre des communes, avec Le Sunday Times riche liste valorisant sa fortune et celle de sa femme à 730 millions de livres sterling.

Son succès initial à Westminster a suscité une vague d’enthousiasme en Inde, à la fois en raison de son propre héritage indien et parce qu’il est marié à Akshata Murthy et donc le gendre de l’un des hommes d’affaires les plus riches de l’Inde, Narayana Murthy, souvent salué comme le père du boom informatique de l’Inde.

Rishi Sunak et sa femme Akshata Murthy (PENNSYLVANIE)

Mardi, M. Murthy a félicité son gendre et a déclaré qu’il pensait qu’il ferait de son mieux pour le Royaume-Uni.

« Félicitations à Rishi. Nous sommes fiers de lui et nous lui souhaitons du succès », a déclaré M. Murthy dans un communiqué.

“Nous sommes convaincus qu’il fera de son mieux pour le peuple du Royaume-Uni.”

“Le Steve Jobs de l’Inde”

L’histoire personnelle de Narayana Murthy suit de près le parcours de l’Inde pour devenir un centre informatique mondial prospère.

Son histoire de démarrer avec sa propre entreprise en utilisant un capital de seulement 250 $ et une équipe de six personnes à Pune en 1981 est une histoire préférée de la pauvreté dans les familles de la classe moyenne à travers l’Inde.

En tant que directeur général et président d’Infosys, M. Murthy a dirigé l’entreprise de 1981 à 2014 et s’est forgé une réputation parmi les experts et les analystes du marché comme l’un des plus grands entrepreneurs du pays.

« Ce que Steve Jobs est pour les États-Unis, Narayana Murthy l’est pour l’Inde », déclare Trip Chaudhary de Global Equity Research.

“[IT firms like] Wipro, TCS et Infosys ont changé l’image de l’Inde, du pays des charmeurs de serpents à un lieu de services. Ils ont mis l’Inde sur la carte du monde.

Ayant construit Infosys, M. Murthy est connu pour mettre l’accent sur l’éthique des affaires et la gouvernance d’entreprise, à une époque où le népotisme sévissait chez de nombreux concurrents d’Infosys.

Il a décidé de devenir président émérite en 2014 et l’entreprise a décidé de nommer une nouvelle direction entièrement indépendante de ses fondateurs.

Shriram Subramaniam d’InGovern déclare : « À cette époque, Infosys était la seule entreprise en Inde où les promoteurs (fondateurs ou principaux actionnaires) ne siégeaient pas au conseil d’administration et sortaient complètement pour faire venir un PDG professionnel. Mais c’était une expérience qui a échoué.

Chaque Indien se souvient de l’histoire extraordinaire de la crise d’Infosys en 2017, lorsque l’exécutif nommé par M. Murthy a démissionné de manière sensationnelle.

Vishal Sikka a démissionné après avoir cité un “battement de tambour de distractions” et “des attaques fausses, sans fondement, malveillantes et de plus en plus personnelles” comme raisons de son départ – la lourde implication étant l’ingérence en arrière-plan de M. Murthy, manifestement peu disposé à lâcher les rênes.

M. Subramaniam estime que l’incident doit être considéré comme un simple événement dans l’histoire de l’entreprise.

Rishi Sunak, sa femme Akshata Murthy et leurs filles Anoushka et Krishna assistent à un événement de campagne à la direction du Parti conservateur à Grantham (Reuters)

“Narayana Murthy a aussi ses propres faiblesses… [yes] il était micromanager, mais il n’a plus joué de rôle actif dans l’entreprise après 2014. »

Lorsqu’on lui demande si l’entreprise a toujours respecté les pratiques commerciales éthiques dont M. Murthy lui-même parle de temps à autre, M. Chaudhary adopte une approche pragmatique.

“Nous devons célébrer le succès d’une entreprise, mais personne n’a réussi sans enfreindre les règles et le statu quo”, dit-il.

« Si quelqu’un veut glorifier [businessmen] comme Harishchandra [a mythological character known for only speaking truth] alors c’est leur problème », dit-il.

M. Murthy, âgé de 75 ans, est maintenant à la retraite et, avec sa participation minoritaire dans Infosys, il a une valeur nette estimée à environ 2,5 milliards de dollars (2,1 milliards de livres sterling), selon la liste Forbes des 100 Indiens les plus riches.

Les investissements de Mme Murthy

La famille Murthy a été la dernière dans l’actualité au Royaume-Uni en décembre 2020 en raison d’appels au chien de garde de l’éthique du gouvernement britannique pour enquêter sur M. Sunak après une Gardien L’histoire suggère que le chancelier n’a pas déclaré le portefeuille commercial de plusieurs millions de dollars de sa femme dans le registre officiel des intérêts ministériels.

Le journal a également rapporté qu’une série d’investissements avaient été achetés par Mme Murthy par l’intermédiaire d’une société appelée International Market Management (IMM), qui gère une chaîne de restaurants et canalise les investissements via Maurice pour réduire les impôts payés en Inde.

Ses autres intérêts commerciaux incluent Catamaran Ventures, qui profite d’Amazon Cloudtails.

Par le biais de Catamaran, Mme Murty détient également des participations directes dans au moins six sociétés britanniques – Digme Fitness, Jamie’s Italian, Jamie’s Pizzeria, New & Lingwood, Soroco et Wendy’s.

Des questions ont été soulevées sur le fait que M. Sunak n’ait pas déclaré ces intérêts – mais pour les analystes, la façon dont Akshata Murty a géré ses affaires serait considérée par beaucoup comme une pratique régulière.

Parlant de sa richesse, Mohandas Pai – un ancien directeur d’Infosys – déclare : « Akshata Murthy est une résidente du Royaume-Uni, pas un contribuable en Inde. Elle est indépendamment riche. Elle est riche depuis très longtemps.

« Elle avait ses parts dans Infosys dès son enfance. Et je suis sûr qu’elle gère très bien ses affaires fiscales en suivant les pratiques occidentales.

Selon Le gardienMme Murty a acheté une part de cinq pour cent dans IMM pour 500 000 £ en 2014.

Au lieu d’investir directement dans les deux filiales indiennes qui exploitent ses restaurants, selon le rapport, IMM a acheminé l’argent levé auprès de ses actionnaires par l’intermédiaire d’une société intermédiaire à Maurice.

Cette décision, qui n’est pas illégale, signifie que l’entreprise finit par réduire les impôts à payer sur les bénéfices en Inde.

Rishi Sunak a le soutien de plus de 180 députés dans la course à la direction des conservateurs (PA)

Elle n’a pas non plus à payer l’impôt sur les gains en capital de 20 % et son impôt sur les dividendes passe également de 10 % à 5 %.

Les avoirs n’étaient jamais susceptibles de s’avérer problématiques pour la famille Murthy, compte tenu de la force de sa réputation en Inde, bâtie au fil des décennies, mais leur énorme richesse pourrait continuer à créer des problèmes pour M. Sunak s’il se présentait à l’avenir à la direction des conservateurs, aa membre d’une élite super riche qui tente de mener la Grande-Bretagne à travers une crise brutale du coût de la vie.

Un porte-parole de la famille Murthy a refusé de commenter la Gardien rapport lorsqu’il est contacté par L’indépendant.

Réactions mitigées en Inde

Bien que l’élévation de M. Sunak au poste le plus élevé ait été chaleureusement accueillie par plusieurs Indiens, elle a également déclenché un débat politique sur la propre politique de l’Inde.

En tant que premier Premier ministre hindou britannique d’origine indienne, plusieurs membres de la droite politique indienne ainsi que le nationaliste hindou au pouvoir Bharatiya Janata Part (BJP) ont salué M. Sunak.

Alors que la droite célébrait les racines indiennes de M. Sunak, plusieurs analystes se sont empressés de souligner que M. Sunak était un ressortissant britannique et n’avait que des origines indiennes.

L’opposition dans le pays, cependant, a fustigé le gouvernement dirigé par Narendra Modi pour avoir salué M. Sunak alors que les minorités font face à une persécution continue sous son règne.

Shashi Tharoor, député du parti du Congrès et ancien diplomate de l’ONU, a déclaré que si M. Sunak représente un moment important de l’histoire britannique où un membre de la communauté minoritaire peut être élevé au poste de Premier ministre, il s’est demandé si cela “peut arriver”. en Inde.