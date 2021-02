L’ancien président américain Donald Trump a nommé deux nouveaux avocats pour diriger sa deuxième équipe de défense de la destitution.

L’un de ses avocats a rencontré le pédophile Jeffrey Epstein avant sa mort, tandis que l’autre a été critiqué pour ne pas avoir inculpé l’acteur Bill Cosby dans une affaire de crimes sexuels.

Qui est David Schoen?

David Schoen est un avocat spécialisé dans les droits civils et la défense pénale basé à Montgomery, en Alabama.

Un communiqué de presse de Donald TrumpLe bureau du président a déclaré que « Schoen a déjà travaillé avec le 45e président et d’autres conseillers pour se préparer au procès à venir ».

Il a déjà été avocat au procès pour le Parti démocrate.

Schoen a également représenté le conseiller de longue date de Trump Roger Stone – avec l’avocat affirmant que l’affaire contre lui était «très injuste et politisée».

Stone a été reconnu coupable en novembre 2019 d’avoir menti sous serment aux législateurs qui enquêtaient sur l’ingérence de la Russie dans les élections de 2016.

Trump a commué la peine de Stone par une grâce présidentielle en juillet 2020.

Schoen a également fait la une des journaux lorsqu’il a été révélé qu’il avait rencontré pédophile Jeffrey Epstein jours avant sa mort en prison en 2019.

Le riche financier Epstein, 66 ans, avait été accusé d’avoir payé des centaines de dollars en espèces à des filles mineures pour des massages, puis de les avoir abusées sexuellement à divers endroits.

Schoen a rencontré Epstein pour parler de rejoindre son équipe de défense sur des accusations de trafic sexuel quelques jours à peine avant qu’Epstein ne se suicide dans une prison de New York.

Après la mort du pervers, Schoen, un commentateur juridique régulier de la télévision, a déclaré à Fox News qu’il ne croyait pas que le financier en disgrâce s’était suicidé.

Il a déclaré au diffuseur en 2020: « Je l’ai vu quelques jours plus tôt. La raison pour laquelle je dis que je ne crois pas que c’était un suicide est pour mon interaction avec lui ce jour-là. »

Schoen a déclaré qu’après avoir discuté d’une «stratégie» juridique pour sa défense au cours d’une visite de cinq heures, Epstein avait semblé «optimiste et enthousiasmé à l’idée d’aller de l’avant». Quelques jours plus tard, le délinquant sexuel condamné s’est suicidé.

Qui est Bruce Castor Jr?

Bruce Castor Jr est l’ancien procureur et commissaire du comté de Montgomery, Pennsylvanie.

En 2004, Castor s’est présenté sans succès pour le poste de procureur général.

Castor, un républicain qui était le procureur élu du troisième comté le plus peuplé de Pennsylvanie, a décidé de ne pas inculper Bill Cosby en relation avec un crime sexuel de 2004.

L’avocat a déclaré qu’il pensait que Cosby aurait dû être arrêté, mais que les preuves n’étaient pas suffisamment solides pour prouver le cas au-delà de tout doute raisonnable.

En 2017, Castor a poursuivi l’accusateur de Cosby dans l’affaire pour diffamation, alléguant qu’elle avait détruit sa carrière politique en représailles.

Cosby, 83 ans, purge actuellement une peine de trois à dix ans dans une prison d’État près de Philadelphie après avoir été reconnu coupable dans un procès de 2018 pour drogue et viol d’un ami à son domicile en 2004.

Castor s’est présenté à nouveau pour le poste de procureur général de l’État en 2015, mais son mauvais jugement dans l’affaire Cosby a été un problème clé utilisé contre lui par les démocrates – qui l’ont vaincu.

Cependant, il est devenu le lieutenant supérieur en 2016 de la procureure générale assiégée de l’État, Kathleen Kane, une démocrate.

Cela s’est produit alors qu’elle faisait face à des accusations de fuite d’informations d’enquête protégées pour salir un rival et mentir à un grand jury à ce sujet.

Elle a été condamnée, laissant Castor comme procureur général par intérim de l’État pendant quelques jours.

Castor – qui se spécialisait auparavant dans la poursuite des affaires d’homicide – a déclaré qu’il était honoré de prendre le poste de défense de Trump.

Mènent-ils la défense de destitution de Donald Trump?

Le bureau de Trump a annoncé que David Schoen et Bruce Castor Jr dirigent l’équipe juridique pour son sans précédent deuxième procès en destitution.

Dix de ses camarades Républicains rejoint Démocrates à la Chambre des représentants pour accusez-le d’inciter à l’insurrection dans le Le déchaînement mortel et violent du Capitole.

L’ancien président a nommé une nouvelle équipe juridique un jour après s’être séparé de ses anciens avocats.

CNN a rapporté que cinq membres de son l’équipe de défense était partie – en partie parce que Trump voulait que ses avocats se concentrent sur les allégations de fraude électorale démystifiées.

Les avocats de Caroline du Sud Butch Bowers et Deborah Barbier et les anciens procureurs fédéraux Greg Harris, Johnny Gasser et Josh Howard ont quitté l’équipe juridique, a confirmé une source à Fox News.

Trump s’est préparé à un procès politique sur des allégations selon lesquelles il aurait incité ses partisans à prendre d’assaut le bâtiment du Capitole le 6 janvier pour protester contre les résultats des élections de 2020.

Cependant, il y a de fortes chances que Trump soit acquitté.

La plupart des sénateurs républicains font maintenant la queue contre une condamnation.

Quarante-cinq sénateurs républicains a voté en faveur d’une mesure qualifiant le procès d’inconstitutionnel parce que Trump n’est plus au pouvoir, bien que les émeutes se soient produites alors que Trump était encore président.

Quand est la destitution de Trump?

Donald Trump doit déposer une réponse à l’accusation de destitution le mardi 2 février 2021.

Sa nouvelle équipe juridique aura un peu plus d’une semaine pour se préparer avant le début du procès le 9 février.