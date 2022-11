Qui sont les arbitres anglais de la Coupe du monde 2022 ?

La Coupe du monde du Qatar 2022 comptera 36 arbitres de 31 nations représentées au tournoi, avec deux arbitres anglais sélectionnés pour prendre en charge les matchs.

Michael Oliver et Anthony Taylor font tous deux leurs débuts en Coupe du monde au Qatar et espèrent faire mieux que de distribuer trois cartons jaunes pour un joueur, ala Graham Poll en 2006.

Cela fait suite à 2018, où l’Angleterre n’avait pas un seul arbitre lors du tournoi.

Qui est Michel Olivier ?

(Crédit image : PA)

Michael Oliver est un pionnier: le plus jeune arbitre débutant en Premier League, à l’âge de 25 ans en 2010, a ensuite transformé Gianluigi Buffon aux manières douces en un fou furieux en l’expulsant dans un tristement célèbre match de Ligue des champions entre la Juventus et le Real Madrid. .

Il est un habitué des matchs de Premier League et, depuis 2018, il est l’un des arbitres d’élite de l’UEFA. En effet, Oliver a arbitré trois matchs à l’Euro 2020 et a également été l’homme du milieu pendant 26 matches de Ligue des champions au cours de sa carrière jusqu’à présent.

Le Geordie est également expérimenté en ce qui concerne les finales. Il a arbitré les finales de la FA Cup 2018 et 2021, et plus tôt cette année, il a pris en charge la Super Coupe de l’UEFA entre le Real Madrid et l’Eintracht Francfort. A seulement 37 ans, Oliver espère suivre les traces d’Howard Webb et arbitrer la finale de la Coupe du monde le 18 décembre : Webb a officié la finale 2010 entre l’Espagne et les Pays-Bas.

Qui est Anthony Taylor ?

(Crédit image : Emmanuele Ciancaglini/CPS Images/Getty Images)

Pendant ce temps, Anthony Taylor est un ancien gardien de prison qui suit un groupe d’élite d’officiels sans peur et sans poils, dans la tradition des anciens arbitres de la finale de la Coupe du monde Pierluigi Colina et Howard Webb. La décision de Taylor lui a valu des éloges particuliers après l’effondrement de Christian Eriksen à l’Euro 2020, et il a quand même réussi à arbitrer deux autres matchs du tournoi.

Alors qu’Oliver a arbitré sa deuxième finale de FA Cup en 2021, Taylor est en fait devenu le premier homme à prendre en charge deux finales de FA Cup en 119 ans, après avoir arbitré les finales 2017 et 2020.

Il a également supervisé la Super Coupe de l’UEFA 2020 et la finale de la Ligue des Nations 2021, une expérience continentale qui devrait bien servir le joueur de 44 ans pour la Coupe du monde.

En plus des deux arbitres anglais, il y aura quatre arbitres assistants compatriotes : Simon Bennett, Gary Beswick, Stuart Burt et Adam Nunn.